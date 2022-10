Handball-Nationalteam vor WM : Die deutsche Abwehr ist nicht ganz dicht

Aktualisiert am

Der Einstieg der deutschen Handballspieler in die WM-Vorbereitung offenbart eine große Baustelle: die löchrige Defensive. Und gute Handwerker sind gerade verdammt schwer zu bekommen.

Bundestrainer Alfred Gislason muss vor allem an der Baustelle Abwehr arbeiten. Bild: dpa

Johannes Golla hat schon einiges erlebt im Handball, das aber noch nicht: zwölf Tore in einem Länderspiel, das war eine Premiere für den Kapitän der Nationalmannschaft. „Das gab’s auch allgemein noch nicht so oft“, sagte er. „Wir Kreisläufer sind froh, wenn wir den einen oder anderen Ball kriegen, und heute waren’s ein paar mehr.“

Dummerweise gab es aber noch etwas anderes, worüber Golla am Donnerstagabend reden musste, und das dürfte er in dieser Form auch noch nicht oft erlebt haben. Jenen „Totalausfall“ nach der Pause, als die Schweden von 19:16 auf 25:16 davonzogen. Und auch wenn das deutsche Team vom Mannheimer Publikum freundlich verabschiedet wurde, nachdem es sich im Rahmen des neuen Wettbewerbs namens EHF Euro Cup noch auf 33:37 herangearbeitet hatte: Der Start in die WM-Vorbereitung, um den es eigentlich ging, war gründlich danebengegangen.

Gislason spricht von „Lehrgeld“

Etwas später saß Alfred Gislason erkennbar missmutig in der Pressekonferenz. Während Glenn Solberg, der Trainer der Schweden, Kaskaden des Wortes „super“ auftürmte, studierte Gislason den Zettel mit den Spieldaten, als habe er gerade den Kostenvoranschlag einer Handwerkerfirma erhalten. Von „Lehrgeld“ sprach der Bundestrainer und davon, dass die Schweden phasenweise „mindestens zwei Klassen besser“ gewesen seien.

Bei der Suche nach den Ursachen erwähnte er die vielen Ballverluste und technischen Fehler, kam dann aber auf ein Thema zu sprechen, das ihn schon länger umtreibt. „Wir haben in der Abwehr getestet, wer wo stehen kann“, sagte Gislason. „Und sagen wir so: Da müssen wir weiter testen.“ Golla im Innenblock sei „überragend“ gewesen, ansonsten aber sei die Defensive, aus der sich Patrick Wiencek dauerhaft und Hendrik Pekeler zumindest vorläufig verabschiedet haben, „eine große Baustelle“.

Gislason konnte sich vorkommen wie ein verzweifelter Hausbesitzer, bei dem das Wasser überall durchs Dach kommt. In der Mitte, wo Gollas Nebenmänner Julian Köster und Tim Zechel keine Hilfe waren, aber auch auf Außen, wo die deutschen Spieler nicht nur gedanklich überfordert wirkten, wenn die Schweden den Ball wie im Autopilot am Kreis entlangsausen ließen.

Zwar lief es besser, als die Deutschen von einer 6:0- auf eine 3:2:1-Abwehr umstellten, aber da hatten die Schweden auch schon in den Energiesparmodus geschaltet. Bei aller Qualität, die ein Europameister eben mitbringt – es wirkte schon etwas desillusioniert, was Golla konstatierte: „Dass wir natürlich eine bessere Abwehr mit mehr Emotionen spielen müssen, wenn wir irgendwann mal wieder was erreichen wollen.“ Auch Paul Drux, einer der Erfahrensten im Team, sagte, dass bei 37 Gegentoren klar sei, woran vordringlich zu arbeiten sei.

An diesem Samstag (20.15 Uhr bei sportschau.de) geht es für die Deutschen weiter im Euro Cup gegen Spanien in Jaen. Gegen den EM-Zweiten wird sich dann neben Golla noch mal ein anderer versuchen können, Sebastian Ernst, der für den verletzten Lukas Stutzke nachnominiert wurde. Dahinter steckt allerdings eine Pointe, die Gislason nur bedingt komisch findet. „Das Absurde an der Sache ist, dass er im Moment in Leipzig Angriffsspezialist ist“, sagte er. Und dass er ihn, auch wenn er das nicht ausführte, genau deshalb zunächst nicht eingeladen hatte. „Wir müssen sehen, wie er seine Abwehrarbeit wiederfindet“, sagte Gislason achselzuckend.

Ans Improvisieren ist der Bundestrainer gewöhnt, allerdings scheint er sich nur schwer daran zu gewöhnen, das auf überschaubarem Niveau tun zu müssen. Es war fast schon schwarzer Humor, mit dem Gislason darüber sprach. „Ich habe ja die meisten hier gehabt, die in der Liga spielen und einen deutschen Pass haben“, sagte er zu seinen Auswahlmöglichkeiten.

Ob die betreffenden Spieler und mithin das Team das als so konstruktiv empfinden? Gislason jedenfalls darf hoffen, dass in Julius Kühn bis zur WM im Januar ein Rückraumschütze von Format zurückkehrt, er kann davon ausgehen, dass Fabian Wiede mehr Ideenreichtum einbringt. Mit den Dichtungsarbeiten könnte es ihm aber so gehen, wie man das von anderen Baustellen kennt: Gute Handwerker sind gerade verdammt schwer zu bekommen.