Deutschland Tour : Fehlersuche auf dem Schauinsland

Adam Yates, der 30 Jahre alte Radprofi aus Manchester, der in Andorra wohnt und trainiert, hat die Deutschland-Rundfahrt gewonnen. Überlegen und problemlos. Mit einem lockeren Sieg auf der dritten Etappe am Samstag hinauf zum Freiburger Hausberg Schauinsland hatte er sich die entscheidenden Sekunden geholt. Am Sonntag ging er mit einer halben Minute Vorsprung vor dem Spanier Pello Bilbao (Bahrain Victorious) auf die 187 Kilometer lange Schlussetappe von Schiltach nach Stuttgart und musste Bilbao dort zwar den Etappensieg überlassen, verteidigte seine Führung in der Gesamtwertung aber ohne Mühe.

Ausgezeichneter Dritter im Stuttgarter Sprint wurde der 24 Jahre alte Augsburger Georg Zimmermann (Team Intermarché-Wanty), der die Tour damit als bester Deutscher auf Gesamtplatz vier beschloss. „Ich bin superzufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Zimmermann. „Für mich war die Tour de France ein gutes Trainingslager für die Deutschland Tour. Nach einer Erholungspause wollte ich einen ehrlichen Versuch wagen, eine gute Deutschland Tour zu fahren.“ Versuch geglückt.

Junger Thüringer gewinnt Bergwertung

Das blaue Trikot des punktbesten Bergfahrers der kleinen Rundfahrt mit einem Prolog und vier Etappen trug Jakob Geßner nach Stuttgart. Der erst 22 Jahre alte Thüringer fährt für das Continental Team Lotto-Kern Haus. Da passte es gut, dass das ungleich finanzstärkere deutsche World-Tour-Team Bora-hansgrohe am Sonntag bekannt gab, dass es vom kommenden Jahr an mit Lotto-Kern Haus (und dem Team Tirol KTM) als „Kooperations- und Development-Partner“ zusammenarbeiten werde. Beide Teams sollen ihre organisatorische Selbständigkeit behalten.

Dass zwei junge deutsche Fahrer und nicht etwa die etablierten Kräfte von Bora-hansgrohe bei der Deutschland Tour in den Vordergrund fuhren, darf als Überraschung gewertet werden – und als Blamage für den deutschen Vorzeige-Rennstall bei seiner Heim-Tour. Zwei durchaus große Namen versprachen nur zu Beginn gute Ergebnisse. Emanuel Buchmann, 2019 schon einmal Vierter der Tour de France, schien nach seinem Verzicht auf den Start bei der Spanien-Rundfahrt – Grund war ein Harnwegsinfekt – um den Sieg mitfahren zu können. Doch er enttäuschte ebenso wie der deutsche Meister Nils Politt, der nur beim 2,6 Kilometer langen Mini-Prolog als Dritter eine akzeptable Leistung zeigte. Am Ende wollte auch Bora-hansgrohe-Sportchef Ralph Denk nicht lange darum herumreden: Der Auftritt seines Teams sei „schon enttäuschend“ gewesen, sagte er.

Geschke enttäuscht

Gleiches gilt für Simon Geschke vom Team Cofidis, der diesmal für das deutsche Nationalteam fuhr und im Juli bei der Frankreich-Rundfahrt neun Tage lang das Trikot des Punktbesten in der Bergwertung getragen hatte. Er fand am Samstag auf der dritten Etappe eine Bühne wie für ihn geschaffen. Geschke lebt in Freiburg, von dort aus führte die Etappe hinauf zum Schauinsland. Ein rund zwölf Kilometer langer Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von mehr als sechs Prozent, den Geschke von dutzenden Trainingsfahrten kennt. Es sollte sein großer Tag werden. Doch weder er noch Buchmann konnte auch nur ansatzweise überzeugen – in einer Rundfahrt mit einem Prolog und vier Etappen, die international höchstens zweite Liga ist und in diesem Jahr im Schatten der Spanien-Rundfahrt stattfand.

Geschke wurde am Schauinsland mit mehr als drei Minuten Rückstand auf den Sieger Dreißigster. Auch Buchmann konnte dem Tempo im Schlussanstieg nicht folgen und belegte mit 2:07 Minuten Rückstand nur den 18. Platz. „Bis zum Schlussanstieg lief es ganz gut“, sagte er. „Dann haben die Beine zugemacht. Das haben wir uns anders vorgestellt, wir können es jetzt aber nicht mehr ändern.“ Während Buchmann, der seit seinem großen Tour-Auftritt 2019, von Verletzungen und Stürzen geplagt, seine Form und Entschlossenheit sucht, auf Nachwirkungen seines Infekts verweisen konnte, fand Geschke in den Anstrengungen während der Tour de France eine Erklärung für seinen enttäuschenden Auftritt.

Ein Fahrer wie Adam Yates, der die Tour de France als Zehnter der Gesamtwertung abschloss, hatte ähnliche Ausflüchte nicht nötig. Yates war der dominierende Fahrer, der das Geschehen jederzeit kontrollierte und am Samstag bei der Fahrt hinauf zum Schauinsland ernst machte.