Man bekommt im Leben nicht immer das, was man sich am meisten gewünscht hat, selbst wenn man alles dafür getan hat. Für Mats Grambusch war mit dieser Hockey-Europameisterschaft in seiner Geburtsstadt Mönchengladbach ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Er hat keine zwei Kilometer Luftlinie entfernt beim Gladbacher HTC einst mit dem Hockeyspielen begonnen.

2006 bei der Weltmeisterschaft der Herren, der ersten großen Veranstaltung im Hockeypark, war er als Einlaufkind dabei gewesen. Fünf Jahre später hatte er kurz vor der Europameisterschaft sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben, war dann aber für das Turnier in Mönchengladbach nicht nominiert worden. Inzwischen ist er Kapitän der Nationalmannschaft, er hat sie im Januar zum WM-Titel in Indien geführt. Und natürlich hatte er sich mehr als alles andere gewünscht, auch hier, in seiner Geburtsstadt wieder im Finale zu stehen.

Kann das Glück von Indien, als Deutschland im Viertelfinale und im Endspiel jeweils im Penaltyschießen siegte, sein Leid vom Freitagabend lindern? Im ersten Moment sicher nicht, denn ausgerechnet Mats Grambusch war als zehnter und letzter Schütze gescheitert. Deutschland hatte das Penaltyschießen 4:5 gegen England verloren, der Weltmeister spielt an diesem Sonntag „nur“ um Platz drei (12.30 Uhr, live auf www.sportstudio.de), befindet sich allerdings in guter Gesellschaft. Mit Olympiasieger Belgien war der andere Gruppensieger im ersten Halbfinale an den Niederlanden 2:3 gescheitert.

Keineswegs eine Blamage

„Das hat mir das Herz zerrissen, ausgerechnet in meiner Heimatstadt diesen Penalty zu vergeben, das tut ordentlich weh“, sagte er mit starrem Blick. Eine Blamage oder ein Rückschritt ist dieses Aus keineswegs – die ersten Vier in Europa trennt in der Leistungsstärke nichts, nur die Spielweisen sind anders. Viel kommt auf die Tagesform an, auf die Chancenverwertung bei den Strafecken.

„Was Einstellung, Leidenschaft und Defensivverhalten angeht, haben wir alles gezeigt und gegeben, aber offensiv hat es hier gehapert“, sagte Grambusch – eine Analyse, die sich mit dem Urteil von André Henning deckte. Bis zum Spiel um Platz drei an diesem Sonntag muss der Bundestrainer die Köpfe seiner Spieler wieder frei bekommen, und bei diesem Vorhaben wird auch Grambusch wieder eine zentrale Rolle spielen. „Er ist ein toller Kapitän, ein Führungsspieler, wie man sich ihn wünscht und einfach ein toller Mensch“, sagt Henning.

Nach dem Fehlschuss von Grambusch war es zunächst ruhig geworden im mit 9500 Zuschauern ausverkauften Hockeypark, aber dann hatte das Publikum ein feines Gespür für die Trauer ihrer Mannschaft bewiesen. Der aufmunternde Applaus habe gutgetan und gleichzeitig geschmerzt, sagte Grambusch, aber sein Team sei auch eine Mannschaft, die man „gut supporten“ könne. „Wir sind sehr leidenschaftlich und absolut bodenständig, wir nehmen uns für alles und jeden Zeit und geben trotzdem auf dem Platz immer Vollgas. Und was wir nach außen tragen, bekommen dann wir auch zurück“.

Eine halbe Stunde später, die Uhr zeigte 23.40 Uhr, stand der Kapitän immer noch an der Bande, gab Autogramme, ließ sich mit den Fans fotografieren, auch wenn er vermutlich längst gerne alleine mit sich und seiner Trauer gewesen wäre. Am Ende winkte er noch einmal, seufzte und ging Richtung Kabine. Auf dem Weg wartete noch ein letzter kleiner Fan mit einem Trikot, und natürlich stoppte er auch da noch einmal.