Deutsche Volleyball-Männer : Mit Risiko ins EM-Viertelfinale

Aktualisiert am

Die personifizierte Willenskraft am Netz: Georg Grozer (r.) Bild: dpa

Außenangreifer Moritz Karlitzek toppte mit seiner Durchschlagskraft und 19 Punkten am Sonntagabend in Ostrava sogar die Wirkung von Volleyballstar Georg Grozer, der 17 Zähler beisteuerte. Dank seiner beiden Top-Angreifer und einer insgesamt guten Mannschaftsleistung setzte sich das deutsche Nationalteam im Achtelfinale der Volleyball-EM in Ostrava mit 3:1 (25:14, 18:25, 25:19, 25:22) gegen Bulgarien durch.

Im Viertelfinale trifft die Mannschaft des italienischen Bundestrainers Andrea Giani am Mittwoch ausgerechnet auf Olympiateilnehmer Italien, der in der ersten K.o.-Runde Lettland mit 3:0 (25:14, 25:13, 25:16) keine Chance ließ und im gesamten Turnier erst zwei Sätze in sechs Matsches abgeben musste. Doch auch die deutsche Mannschaft um Zuspieler Jan Zimmermann überzeugte bislang mit fünf Siegen. Gegen Bulgarien setzten die Deutschen auf eine riskante Strategie bei den Aufschlägen, die sich nicht nur mit neun Assen, sondern auch mit viel Druck auf die bulgarische Annahme bezahlt machte.

Deutschland schaffte zum fünften Mal in Serie seit 2013 den Einzug ins Viertelfinale. 2017 gelang sogar der Gewinn der Silbermedaille.