Deutsches Hockey-Wunder 2004 : „Da kriege ich heute noch Gänsehaut“

Ihre Whatsapp-Gruppe heißt „Golden Girls“, und wenn dort ab und an eine Nachricht aufploppt, ist die Erinnerung sofort wieder da. Dann stehen sie wieder ganz oben auf dem Treppchen, den Lorbeerkranz des Siegers im Haar – und wer sie 2004 in Athen so versunken im Glück und ineinander verschlungen Sirtaki tanzen sah, war sich sicher, dieser Bund würde sie lange durchs Leben tragen. Der Eindruck täuschte nicht, die „Golden Girls“, zu denen mit den Trainern Markus Weise und Wolfgang Kluth sowie dem Mannschaftsarzt Winfried Koller auch ein paar Männer gehören, treffen sich in regelmäßigen Abständen am 26. August, dem Jahrestag ihres „Jahrhundertereignisses“, immer noch.

Peter Penders Stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

„Das hat etwas Magisches. Wir haben eine extrem hohe Verbundenheit, die man als Außenstehender vermutlich nicht nachvollziehen kann. Das bleibt für immer, ein Leben lang“, sagt Julia Zwehl. Sie war damals die zweite Torhüterin der deutschen Hockeydamen, die vor 16 Jahren über jedes Ziel hinausschossen und sich gegen jede Wahrscheinlichkeit einen Traum erfüllten, den keine vor Turnierbeginn gehabt hatte: Olympiagold. „Es hat mein Leben bereichert, dass ich dabei gewesen bin“, sagt die Hannoveranerin.