„Alles ist jetzt möglich“ : Deutsches Eishockey-Team gewinnt auch gegen Kanada

Besser geht es nicht. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Erfolgsserie in die Weltmeisterschaft gestartet, mit der selbst kühnste Optimisten in den eigenen Reihen nicht gerechnet haben. Über Pfingsten verdeutlichte das Team aber eindrucksvoll, dass es Zeug dazu hat, bei diesem Turnier in Lettland groß aufzutrumpfen. Gegen Kanada setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) durch.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Es war der dritte Sieg binnen vier Tagen, nachdem die Deutschen zuvor auch Italien und Norwegen bezwungen hatten, so dass als Lohn der Mühen die Tabellenführung in der Gruppe B raussprang, bevor es an diesem Mittwoch gegen Kasachstan weitergeht (15.15 Uhr, live bei Sport1).

Tobias Rieder hatte sich als einer der ersten ein Bild von der Qualität des kanadischen WM-Kaders machen können. Der deutsche Profi, hauptberuflich in Diensten der Buffalo Sabres, flog im Schlepptau der Nordamerikaner vergangene Woche nach Riga. Wen und was er an Bord der Maschine sah, ließ ihn zur Überzeugung kommen, dass die Delegation des neunmaligen Olympiasiegers bei dieser Veranstaltung keine ist, vor der man in Ehrfurcht erstarren müsse. Bis auf drei Akteure sind es zwar allesamt Cracks, die in der NHL ihr Geld verdienen, aber es ist eben auch keine Ansammlung an Extrakönnern, die als das Nonplusultra zu gelten hätte. Seine Einschätzung hat Rieder nicht getrogen.

Kanada und die Suche nach seiner Selbst

Während die Deutschen im Kollektiv funktionieren und über das Wochenende zweimal als Gewinner aus ihren Matches hervorgegangen waren, mussten sich die in Lettland erstmals zusammen trainierenden Kanadier sowohl der Mannschaft des Gastgebers als auch den Vereinigten Staaten geschlagen geben – und von Söderholms Kollektiv bekam es am Montag als nächstes Grenzen aufgezeigt.

Rieder war maßgeblich daran beteiligt, dass es gleich wunschgemäß losging. Mit seiner Laufstärke sorgte er für gefährliche Angriffsaktionen. Die Führung resultierte aus einer von ihm initiierten Kombination, bei der die Scheibe über Tom Kühnhackl bei Stefan Loibl landete, der unhaltbar abzog (11. Minute). Nur 38 Sekunden später erhöhte Matthias Plachta auf 2:0 (12.). Durch Nick Paul kamen die Kanadier zum Anschlusstreffer (19.).

Dass sie bei allem Sturm und Drang auch die Abwehrarbeit beherrschen, zeigte sich im zweiten Abschnitt, als bei den Deutschen ein Duo auf der Strafbank Platz nehmen musste. Eine große Hilfe war ihnen dabei Keeper Mathias Niederberger, der zur Stelle war, als sich der 26malige Weltmeister ein klares Chancenplus verdiente; besonders sehenswert fielen seine Reflexe gegen Cole Perfetti (30.) und Gabriel Vilardi (36.) aus. Niederberger wehrte an diesem Abend insgesamt 30 Schüsse ab und wurde anschließend zum „Man of the Match“ gewählt.

„Alles ist jetzt möglich“

Den Willen, der ihn und seine Kollegen bei dieser WM antreibt, verdeutlichte eine Szene kurz vor der zweiten Pause, als die Deutschen abermals mit zwei Mann weniger auskommen mussten: In diesem Moment brach Kühnhackl auch noch der Stock (39.). Doch niemand geriet in Panik, stattdessen warf sich der Bayer mit seinem Körper in die Schüsse der Kanadier. Loibl bescheinigte sich und den Mitstreitern später ein „herausragendes Unterzahlspiel“, das in der 58. Minute gekrönt wurde, als der Gegner gerade seinen Torwart vom Feld genommen hatte, um im Powerplay noch die Wende zu erzwingen. Korbinian Holzer schaltete jedoch nach einem Zweikampf schneller als alle anderen und erzielte per „Empty-Net-Goal“ den 3:1-Endstand.

Zuletzt hatten die Deutschen vor einem Vierteljahrhundert (1996 in Wien) in einem WM-Match die Männer mit dem Ahornblatt auf der Trikotbrust bezwungen. Frischer sind da die Erinnerungen an den Halbfinalcoup bei Olympia 2018 in Pyeongchang, als ein 4:3 den Weg zur Silbermedaille ebnete.

„Alles ist jetzt möglich“, lautete die Kampfansage von Niederberger, als er nach dem harten Fight wieder bei Atem war: „Wir haben ein Löwenherz.“ Und es schlägt in einer Brust, die nun noch breiter geworden ist.