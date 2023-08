Er ist der beste Zehnkämpfer, den Deutschland je hatte. Doch kaum einer hat je von ihm gehört. Was also treibt Leo Neugebauer in Austin, Texas – und vor allem: Was treibt ihn an?

Es ist ein etwas anderes Studentenleben. Es beginnt an normalen Tagen um sieben Uhr morgens. Es ist genau getaktet, um innerhalb der nächsten zwölf Stunden so viel wie möglich an geistiger und körperlicher Arbeit zu absolvieren. Das Programm beginnt meistens mit dem Gang in den Kraftraum und einem anschließenden Frühstück an der Snackbar. „Dann kann ich mich kurz dehnen, duschen und dann zur Uni gehen.“ Zum Glück ist der Aktionsradius nicht groß. Alles ist in ein paar Gehminuten zu erreichen. Die Mensa für das Mittagessen, das Stadion, in dem am Nachmittag am Feinschliff der vielen Disziplinen gearbeitet wird. Und danach sind es nur ein paar Schritte in die Umkleidekabine, wo das Standfahrrad für die Cardio-Einheiten steht.

Dass zwischendurch allenfalls zwanzig Minuten an frei verfügbarer Zeit bleiben, findet Leo Neugebauer nicht tragisch, „weil ich so sehr viel mehr geschafft bekomme“. Es hilft ihm wie die Logistik an diesem Ort, fast 9000 Kilometer Luftlinie von zu Hause entfernt. Er wird von hervorragenden Trainern und Betreuern umsorgt, die wissen, wie man aus einem talentierten Jungen aus dem Stuttgarter Vorort Stetten auf den Fildern einen Zehnkämpfer von Weltklasse formen kann.