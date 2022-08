Sexualisierte Gewalt : Neue Fälle setzen Schwimm-Verband unter Druck

Aktualisiert am

Bei der Präventionsbeauftragten melden sich immer mehr Opfer, im Bundesinnenministerium wird die Förderwürdigkeit hinterfragt: Nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe des früheren Weltklasse-Wasserspringers Jan Hempel gegen seinen früheren Trainer wird der Druck auf den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) immer größer.

„Immer noch kommen täglich Fälle dazu“, sagte DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann am Sonntag bei den Europameisterschaften in Italien. „Es haben sich bei unserer Präventionsbeauftragten viele Geschädigte und Opfer gemeldet.“ Das werde nun „alles zusammengetragen und dokumentiert“, allen Fällen werde nachgegangen, betonte Hansmann.

In einer Dokumentation der ARD unter dem Titel „Missbraucht – Sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport“ berichtet der Olympia-Zweite von Atlanta 1996, Hempel, in bewegenden Worten über Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen seinen inzwischen gestorbenen früheren Trainer Werner Langer. Von 1982 bis 1996 sei er von Langer immer wieder sexuell missbraucht worden. 1997 informierte Hempel nach eigenen Angaben die damalige Bundestrainerin über die Vorkommnisse. Er wirft dem DSV vor, damals falsch mit der Situation umgegangen zu sein.

„Natürlich sind die Vorwürfe sehr schwerwiegend. Wir prüfen sie sowohl intern als auch mit einer Beratung extern“, sagte Hansmann. Er verwies auf zahlreiche Angebote des Verbands für Betroffene. „Wir sind daran vorzubeugen, dass es eben nicht wieder passiert“, sagte er. „Wir sind dabei, die Trainerausbildung zu revolutionieren, dieses Thema sexualisierte Gewalt mit reinzubringen von der Landesebene bis zur Bundesebene.“

Ob das ausreicht, um weiterhin die volle Sportförderung zu erhalten? Auf politischer Ebene wird das Thema finanzielle Unterstützung zumindest bereits hinterfragt. Das deutete Mahmut Özdemir (SPD), für den Sport zuständiger Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, in einem am Sonntag veröffentlichten Beitrag der „Sportschau“ an.

Ein Verband, der sich nicht an Auflagen und Bedingungen für Fördermittel halte, „der sexualisierte Gewalt, Doping oder andere interpersonelle Gewalt duldet, nicht aufklärt, vertuscht - solche Verbände dürfen keinen Cent von Steuermitteln bekommen“, sagte Özdemir, ohne allerdings den DSV konkret eines dieser Dinge zu beschuldigen.

DSV-Sportdirektor Christian Hansmann hatte bereits zuvor am Rande der Schwimm-Europameisterschaften in Italien gesagt, es könnte Konsequenzen für den Verband wie finanzielle Einschnitte geben: „Das ist natürlich zu befürchten.“