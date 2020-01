Ein Deutscher im Super Bowl : Power aus Franken

Aktualisiert am

Fußball spielt ja jeder. Er wählte Football. Der Deutsche Mark Nzeocha hat sich mit Fleiß in der NFL nach oben gearbeitet. Nun steht er mit den San Francisco 49ers im Super Bowl – es ist sein größter Moment.

Mark Nzeocha ist ein Muskelmann. 1,90 Meter groß, 108 Kilogramm schwer. Dabei pfeilschnell auf den Beinen. Wenn er zupacken muss, packt er zu. Kräftig, präzise. In der Nacht zum Montag (0.30 Uhr MEZ bei Pro Sieben) steht der deutsche Football-Profi der San Francisco 49ers im Super Bowl. Er hat die Chance, als dritter Deutscher nach Markus Koch und Sebastian Vollmer die silberne Siegestrophäe in die Höhe zu stemmen. Wer aber ist dieser 30 Jahre alte Modellathlet? Was zeichnet ihn aus?

Probleme, die glänzende, dreieinhalb Kilogramm schwere Vince Lombardy Trophy in den Nachthimmel über Miami zu heben, würde er jedenfalls nicht haben. Seine tätowierten Oberarme haben einen gewaltigen Umfang. Sein Nacken ist stabil, seine Oberschenkel sind mächtig. Wenn er spielt, blickt er grimmig durch den schmalen Sehschlitz in seinem Helm. Er ist absolut konzentriert.