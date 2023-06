Aktualisiert am

Gegen alle Wetten: Ulm wird so spektakulär wie verdient Meister. Bild: dpa

Es ist die erste Meisterschaft für Ratiopharm Ulm, und sie ist auch deshalb besonders, weil sie völlig unerwartet kam. Noch nie konnte ein Team der Basketball-Bundesliga, das die Hauptrunde als Siebter beendet hatte, den Titel gewinnen. Ulm war mit fünf Niederlagen in die Spielzeit gestartet, stand lange nicht einmal auf einem Play-off-Platz und ist nun doch am Freitag verdient deutscher Meister geworden. Trainer und Mannschaft gelang während der Saison eine unglaubliche Entwicklung, die in einem großartigen Play-off-Lauf mündete.

Die Ulmer besiegten die drei besten Teams der Hauptrunde, sie gewannen neun von elf Begegnungen. Zunächst eliminierten sie den Titelverteidiger Alba Berlin 3:1, dann musste mit dem Pokalsieger Bayern München auch das zweite deutsche Euroleague-Team gegen den Favoritenschreck die Segel streichen. Die Münchner gewannen dabei keine einzige Begegnung. In der Finalserie schlug Ulm dann die Telekom Baskets Bonn 3:1. Die Rheinländer hatten diese Spielzeit bis dahin dominiert, mit 32 Siegen in der Hauptrunde einen neuen Rekord aufgestellt und bis zur Niederlage in der Auftaktpartie der Finalserie kein einziges Heimspiel verloren.

Am Ende mussten auch sie anerkennen, dass die Ulmer in der entscheidenden Saisonphase den besten Basketball aller Teams spielten. Vor den Play-off-Runden waren sich alle Experten einig gewesen, dass der Meister aus Bonn, Berlin oder München kommen würde. Ulm warf mit großer spielerischer Klasse, Vehemenz und Selbstvertrauen diese Prognose über den Haufen.

Ein Trainer als personifizierter Siegertyp

Der Grundstein für den Triumph wurde 2001 gelegt, als Thomas Stoll und Andreas Oettel nach dem Abstieg aus der ersten Liga als geschäftsführende Gesellschafter einstiegen. Unter ihrer Führung kehrte der Klub 2006 in die Bundesliga zurück und entwickelte sich beeindruckend weiter. 2011 erfolgte der Umzug in die 6000 Zuschauer fassende Ratiopharm-Arena, 2020 wurde der Orange Campus eröffnet, ein Vereins- und Nachwuchsleistungszentrum, das zu den allerfeinsten in Europa zählt.

Mit der Verpflichtung von Thorsten Leibenath als Cheftrainer 2011 etablierten sich die Ulmer als eine Topmannschaft und wurden unter seiner Führung zwei Mal Zweiter der Bundesliga und im Pokalwettbewerb. 2019 wechselte Leibenath auf den Posten des Sportdirektors. Er bewies ein feines Näschen bei der Trainerauswahl. Sein direkter Nachfolger Jaka Lakovic blieb drei Jahre und wechselte vor der nun beendeten Saison nach Gran Canaria. Mit den Spaniern gewann der den Eurocup. Der Slowene hatte zuvor nur als Co-Trainer gearbeitet.

Ulms Meistercoach Anton Gavel war genauso wie Lakovic ein sehr erfolgreicher Spieler, aber als Trainer ebenfalls ein eher unbeschriebenes Blatt mit Erfahrung als Jugend- und Drittligacoach in Ulm. Doch der 38-Jährige ist der personifizierte Siegertyp, war als Spieler fünf Mal deutscher Meister. Mit seinem erfahrenen Co-Trainer Tyron McCoy als rechter Hand brachte er die Mannschaft permanent weiter, führte sie schließlich auf Meisterkurs.

Mit viel Risiko

Viele neue Spieler, viele Nationalitäten und Altersgruppen – das waren keine kleinen Herausforderungen beim Prozess, ein Team zu formen. Dazu stiegen viele Spieler aufgrund ihrer Nationalmannschaftsverpflichtungen erst spät in die Vorbereitung ein. Ausgerechnet der neue erste Mann auf der Spielmacherposition, Yago dos Santos, kam als Letzter. Der mittlerweile 24-jährige Brasilianer verließ erstmals seine Heimat.

Umstellungsschwierigkeiten lagen auf der Hand. Genauso kam es. Der nur 1,75 Meter große Aufbauspieler erzielte in den ersten sieben Pflichtspielen nur 4,7 Punkte und traf dabei nur einen von 21 Dreipunktewürfen. Am Freitagabend wurde er nach einem grandiosen Finale (25 Punkte, drei Rebounds, acht Assists) als wertvollster Spieler der Finalserie ausgezeichnet. Dos Santos steht sinnbildlich für die Steigerung des gesamten Teams im Laufe dieser Saison.

Wie viel Risiko die Ulmer eingegangen sind, verdeutlicht, dass der zweite Spielmacher erst in der Play-off-Phase 19 Jahre alt geworden ist. Juan Nunez zählt zu den größten europäischen Talenten. Er wechselte von Real Madrid an die Donau, was die Reputation der Ulmer Nachwuchsförderung unterstreicht.

Entscheidend für den Weg zum Titel waren aber die beiden Nachverpflichtungen. Mitte Dezember kam Brandon Paul, ein Veteran mit NBA- und Euroleague-Erfahrung, der auch in der Defensive seine Arbeit verrichtet. Anfang Januar unterschrieb dann Bruno Caboclo. Der Brasilianer, dessen Konzentrationslevel manchmal zu wünschen übrig lässt, wurde 2014 in der ersten Runde von den Toronto Raptors gedraftet und mauserte sich zum Unterschiedsspieler unter den Körben. Parallel zum Prozess des Zusammenwachsens haben sich die meisten Spieler im Saisonverlauf auch individuell verbessert, was für Gavels Arbeit spricht.

Mehr zum Thema 1/

In der Finalserie zeigte das Team den besten und spektakulärsten Basketball mit Tempo, Dunkings und Dreiern, aber auch beachtliche Nehmerqualitäten. Nach dem Auftaktsieg in Bonn schlug der Hauptrundenprimus zurück und fertigte die Ulmer mit 104:75 ab. Die Antwort gab das Team um Kapitän Tommy Klepeisz drei Tage später mit einem ebenso deutlichen 112:84-Sieg. Auch beim entscheidenden dritten Erfolg am Freitag zeigten die Profis von Gavel ihre Resilienz. Nach dem dritten Viertel lagen sie mit 51:59 zurück, drehten aber dann mit einem 18:0-Lauf zum Start des Schlussabschnitts die Partie. Den Titel widmete die Mannschaft ihrem Betreuer Andreas Klee, der Anfang Juni überraschend gestorben war.

Diese Meisterschaft ist die überraschendste in der Geschichte der Basketball-Bundesliga, aber sie wird nicht nur deshalb lange in Erinnerung bleiben, sondern auch wegen der herausragenden Qualität des Ulmer Spiels in den Play-Off-Runden.

Der Autor war zweimal Trainer des Jahres in Deutschland.