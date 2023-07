Aktualisiert am

Der SC 1880 Frankfurt geht als Favorit ins Finale der Rugbymeisterschaft. Das liegt auch an Anton Rupf. In der Jugend wurden Gegenspieler vor ihm geschützt. Heute trifft er auf „Kühlschränke“.

Die Gegenspieler, die sich Anton Rupf in den Weg werfen, sind dem Flügelstürmer des SC 1880 Frankfurt inzwischen meist ebenbürtig, mindestens. Das wird an diesem Samstag (15.00 Uhr) nicht anders sein. Auf heimischer Anlage trifft der SC 1880 im Finale um die deutsche Rugbymeisterschaft auf den SC Neuenheim. Siegt Frankfurt, wäre es der dritte Titel in Serie für den Verein.

Als Rupf für die Jugendteams der „Achtziger“ auflief, erinnert sich Uli Byszio, sei es vorgekommen, dass gegnerische Trainer ihre Spieler teils vorzeitig auswechselten, um sie vor dem bulligen Rupf zu schützen. Von diesem ein ums andere Mal umgewälzt zu werden, das sollte offenbar niemand länger als nötig erdulden müssen, so erzählt der Präsident des SC 1880 Frankfurt. „Ich war nicht beliebt bei den Gegnern“, sagt Anton Rupf über seine Jugendzeit. Daran dürfte sich bis heute kaum etwas geändert haben. Selbst wenn er in der Bundesliga mittlerweile auf Männer trifft, die breit wie Kühlschränke sind.

„Wir haben uns Brüder genannt“

Rupf, 20 Jahre alt, spielt im zweiten Jahr für die Rugbyherren des SC Frankfurt 1880. Im Vorjahr noch Ergänzungsspieler, ist er in dieser Saison zur festen Größe aufgestiegen. Sechsmal stand er in der Startformation. Trainer Byron Schmidt bezeichnet ihn als „einen unserer besten Spieler“. Rupf, der alle Jugendteams des SC 80 durchlaufen hat, steht damit exemplarisch für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins. Mit Rugby begann er, als er sechs Jahre alt war. Ein Freund seiner Eltern hatte ihm und seinem zwei Jahre älteren Bruder Emil empfohlen, die Sportart auszuprobieren. „Wir waren schon damals etwas körperlicher und aufgedrehter“, erinnert sich Anton Rupf. Beim SC 1880 habe er sich von Beginn an wohlgefühlt.

Ein Grund dafür sei Uli Byszio gewesen. Als Mäzen des Vereins investiert Byszio seit Jahren in die Jugendförderung. Rugby zu spielen habe ihn und seine Kameraden als Jugendliche „von schlechten Sachen abgehalten“, erzählt Rupf. „Wir haben uns Brüder genannt, einer hat für den anderen die Hand ins Feuer gehalten“, sagt er. Im Verlauf des Gesprächs wird deutlich, was ihm der SC 1880 bedeutet. „Ich liebe den Verein, ich liebe Frankfurt“, sagt er. Sein bester Freund ist Anton Segner, langjähriger Jugendspieler der „Achtziger“.

Der spielt inzwischen für den neuseeländischen Profiklub Blues. „Für mich wäre das nichts“, sagt Rupf. Rugby, das ist für ihn ein Hobby. Die Nähe zur Familie und zu Freunden will er für den Sport nicht aufgeben. Hat er dennoch Ziele im Rugby? Eine Einladung ins Nationalteam „wäre schön“, sagt Rupf. Bruder Emil kommt bereits auf mehrere Einsätze für die Herren-Auswahl; Anton lief bislang für die U-20-Mannschaft auf.

Dass Rupf nicht plant, Frankfurt zu verlassen, dürfte die Verantwortlichen beim SC 1880 freuen. Von Trainer Schmidt wird er auf der Position des Flügelstürmers eingesetzt. Byszio bescheinigt Rupf „unmenschliche Kräfte“ – und nennt ihn einen „lebenden Gladiator“. An diesem Samstag könnte Rupf zum zweiten Mal deutscher Meister werden. Im Vorjahr gewann er den Pokal mit seinem Bruder Emil. Der konzentriert sich derzeit auf seinen Job und kam deshalb zuletzt nicht zum Einsatz. „Ich habe immer zu Emil aufgeschaut. Ich bin traurig, dass er gerade nicht dabei ist, aber auf dem Platz gebe ich dann eben noch mal mehr und kämpfe für ihn mit.“

Gegen den SC Neuenheim erwartet Rupf ein enges Spiel. Als einzigem Team gelang es dem Heidelberger Stadtteilklub in dieser Saison, dem SC 1880 Punkte abzunehmen, beim 19:19 Ende April. „Dieses Spiel hat gezeigt, dass Neuenheim gegen uns gewinnen kann“, ist Byszio überzeugt. Sollte dennoch der dritte Titel in Serie gelingen, wäre das ein „gewaltiges Zeichen“, findet Schmidt.