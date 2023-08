Ist nur ein Titelgewinn ein zufriedenstellendes Ergebnis und alles andere schon eine Enttäuschung? Nimmt man den maximal möglichen Erfolg als Kriterium, dann hätten die deutschen Hockeyspieler bei der Doppel-Europameisterschaft der Damen und Herren in Mönchengladbach maßlos frustriert sein müssen.

Den deutschen Damen blieb mit dem 3:0 gegen England immerhin noch der dritte Platz als Trostpreis, der den Herren als Weltmeister verwehrt blieb. In der Neuauflage des WM-Finales vom Januar in Indien war Belgien beim Spiel um Platz drei beim 0:2 dieses Mal lange eine ganze Klasse stärker.

„Mit insgesamt 70.000 Zuschauern wurde der erhoffte Zuschauerzuspruch deutlich übertroffen. Das macht Lust auf mehr“, sagte Martin Schulze, der Sportdirektor des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), der mit dem sportlichen Ergebnis allerdings nicht zufrieden war. „Wir hatten schon die klare Erwartungshaltung, dass beide Mannschaften die Finals erreichen. Und das große Ziel war, dass sich mindestens ein Team vorzeitig für Olympia qualifiziert“, sagte Schultze, was allerdings auch vermessen klang. Denn zumindest die Damen hätten dafür die Mannschaft der Niederlande hinter sich lassen müssen, die seit dem verlorenen Olympiafinale 2016 in Rio de Janeiro alles gewonnen hat, was im internationalen Hockey zu gewinnen ist. Und natürlich auch in Mönchengladbach den EM-Titel verteidigte.

Gefestigte deutschen Damen

Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg sah das Abschneiden seines Teams dann auch differenzierter. „Mit der Leistung und der Entwicklung bin ich sehr zufrieden, nur mit dem Turnierergebnis nicht“, sagte er. Die Niederlande in einem Heimspiel vor großer Kulisse im Finale ernsthaft herauszufordern, war das große Ziel der DHB-Auswahl gewesen. „Ich glaube, das wäre mit diesem phantastischen Publikum im Rücken auch möglich gewesen“, sagte Mittelfeldspielerin Selin Oruz.

Nach der makellosen Vorrunde mit drei Siegen gegen Schottland, England und Irland und insgesamt 14:0-Toren hatte das unglückliche 0:1 im Halbfinale gegen Belgien alle Träume vom großen Showdown am Finalwochenende aber beendet. Das souveräne 3:0 gegen England nur zwei Tage nach dem maximalen Frust bewies aber, dass Altenburg mit seinen Damen wieder ein Stück vorangekommen ist. „Wir agieren mittlerweile viel selbstverständlicher auf dem Platz, wir sind als Mannschaft deutlich gefestigter auf dem Platz“, urteilte Stürmerin Charlotte Stapenhorst.

„Diese EM ist dann ein Erfolg für uns, wenn wir die junge Generation begeistern, wenn wir mutig spielen und unsere Chancen suchen“ hatte Altenburg vor dem Turnier als Losung ausgegeben. Mit dem Mut klappte es häufig, und am Samstag kamen die Damen mit dem Schreiben von Autogrammen und gemeinsamen Fotos mit den kleinen Fans gar nicht mehr hinterher. Das half ein wenig über die Enttäuschung hinweg, allerdings auch nur ein wenig. „Wenn wir ehrlich sind, wollten wir hier unbedingt im Endspiel stehen“, sagte Stapenhorst.

Viel Stückwerk bei den Herren

Bei den Herren stand von vornherein die Frage im Raum, wie die Mannschaft zwei Großereignisse innerhalb von nur sieben Monaten verkraften würde – vor allem, da die WM mit dem maximalen Erfolg geendet hatte. Das stetige Bemühen war der DHB-Auswahl zwar nicht abzusprechen, und auch im Spiel um Platz 3 hatte sich der Weltmeister nach dem 0:2-Rückstand zur Pause, als Belgien die Partie jederzeit scheinbar mühelos beherrscht hatte, noch einmal gegen die Niederlage gewehrt. Spielerisch fehlte diesmal allerdings im gesamten Turnier eine ganze Menge, deutsche Angriffsbemühungen waren außer in der fulminanten ersten Halbzeit beim 3:0-Gruppensieg gegen die Niederlande in allen Partien nur Stückwerk geblieben.

„Wir haben seit dem WM-Finale nur neun Tage gemeinsam trainiert“, sagte Herren-Bundestrainer André Henning, „da kommt im Vergleich zu den anderen Nationen, die zwei, dreimal in der Woche gemeinsam trainieren, unser dezentrales System an seine Grenzen.“ Der Weltmeister hatte vor eigenem Publikum viel zeigen wollen, konnte es aber nicht. „Vor allem in der gegnerischen Hälfte haben unsere Abläufe nicht gepasst“, klagte Henning, „da waren wir deutlich zu wenig kreativ.“ Die Final-Teilnahme war dennoch nur hauchdünn verpasst worden – England hatte sich am späten Freitagabend im Penaltyschießen durchgesetzt. Da sich in Mönchengladbach nur der jeweilige Europameister einen Platz für die Olympischen Spiele sichern konnte, geht es nun nur über die Qualifikationsturniere im Januar nach Paris. Zweifel haben die EM-Tage allerdings nicht ausgelöst: „Wir werden uns qualifizieren, egal gegen wen und egal wo“, sagte Verteidiger Matthias Müller.