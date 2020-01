Gerangel, Beleidigung, Tritte : Massenschlägerei nach Basketballspiel

Beim College-Derby zwischen den Kansas Jayhawks und den Kansas State Wildcats ist es nach Spielende zu einer Massenschlägerei gekommen. Die Basketball-Spieler lieferten sich im Zuschauerbereich eine Auseinandersetzung, das Publikum kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Was war passiert? Die Jayhawks führten in der Allen Fieldhouse Arena klar mit 22 Punkten Vorsprung und wollten die letzten Sekunden runterlaufen lassen, doch DaJuan Gordon hatte etwas dagegen. Er nahm Silvio De Sousa den Ball an der Mittellinie ab, rannte über das Feld und setzte zum Korbleger an, dann blockte ihn De Sousa heftig. Gordon ging zu Boden und musste sich einige Worte des Gegenspielers anhören. Zu viel für die Spieler von Kansas State.

De Sousa wurde angegangen und wehrte sich heftig, zwischenzeitlich griff der 2,06-m-Mann zu einem Stuhl, der ihm von einem Trainer entrissen wurde, bevor er zuschlagen konnte. Coaches und Polizeibeamte sorgten in der Halle für Ordnung, die Lage beruhigte sich.

Der 21-jährige Angolaner De Sousa war vor fast genau einem Jahr wegen seiner angeblichen Verwicklung in den amerikanischen College-Skandal um verbotene Zahlungen an Spieler für die laufende Saison gesperrt worden. Nur wegen eines erfolgreichen Protestes darf er eingesetzt werden.