Suspendierter NFL-Star Brown : Der tiefe Fall des Ballfängers

Das erwartbare Ende einer Football-Karriere: Nach dem Vorwurf sexueller Übergriffe kündigen die Patriots und Nike ihre Millionenverträge mit dem NFL-Profi. Eine Zukunft in der NFL ist so gut wie ausgeschlossen.

Das erste Spiel mag jeweils das schwerste sein. Doch vergangenen Sonntag klappte alles vorzüglich. Darunter jener Balltransfer kurz vor Ende der ersten Halbzeit, als Quarterback Tom Brady das Lederei riskant, aber zielgenau seinem neuen Vordermann Antonio Brown in den Lauf schickte. Der pflückte die Vorlage elegant aus der Luft. Touchdown!

Die New England Patriots, das beste NFL-Team der vergangenen zwanzig Jahre, gewannen auf diese Weise ihr Spiel gegen die Miami Dolphins 43:0 und sahen in ihrem Neuzugang eine echte Verstärkung. Ein Typ wie gemacht für das Arbeitsziel der Saison: den Gewinn des siebten Super Bowl. Die Gehaltsgarantie von neun Millionen Dollar sowie die ausgehandelten Bonuszahlungen, die den Betrag auf 15 Millionen anschwellen lassen können, schienen gut angelegt. Das aber sollte sich als Fehlkalkulation herausstellen. Denn mittlerweile mussten die Verantwortlichen bei den Patriots begreifen, dass der neue Wide Receiver Antonio Brown, der sich zuvor bei den Pittsburgh Penguins und in einer kurzen Episode bei den Los Angeles Raiders als Querulant hervorgetan hatte, mit jeder Menge schmutziger Wäsche angereist war. Seine Tendenz zur Aufsässigkeit schien das geringste Problem. Denn so etwas treibt der autokratische Cheftrainer Bill Belichick seinen Spielern schnell aus.