Am Rande von Usingen-Eschbach, einem kleinen Ort im Taunus, steht ein Schild mit der Aufschrift „Tschüss Alltag, Ponyhof in zweieinhalb Kilometern“. Wer der Straße folgt, erreicht den Birkenhof. Lieske hat dort eine Einzelstunde bei Reitlehrerin Vera Nendwich. Bevor es in den Sattel geht, holt die Siebenjährige das Pony Urbina von der Weide, striegelt sein Fell, legt Sattel und Trense an.

Vera Nendwich begleitet das zierliche Mädchen und hilft ihm, den schweren Sattel ordentlich auf Urbinas Rücken zu legen. Die beiden wechseln wenige Worte miteinander, alles passiert in einer angenehmen Ruhe. Urbina steht entspannt da und lässt die Unterlippe hängen, die Augen halb geschlossen. Langsam fährt Lieske mit dem Striegel über das lange Fell der Stute und lächelt. Was ihr daran so gut gefällt? „Sie ist so schön weich.“