Europameister im Ringen : Der „schwere“ Stäbler schockt die Konkurrenz

Aktualisiert am

In Rom darf Frank Stäbler bei der Ringer-Europameisterschaft mit Idealgewicht auf die Matte. Und er zeigt sich in Bestform. Für die Olympischen Spiele muss er noch einmal „abkochen“.

Frank Stäbler gibt es zweimal: Es gibt ihn in 67 Kilogramm. Dann ist er abgemagert, hat eingefallene Wangen, eine dünne Stimme und wirkt sensibel und angreifbar. Und es gibt ihn in 72 Kilogramm. Dann ist er voll austrainiert und körperlich in Bestform.

Der Leichtgewichts-Stäbler hat sich vor fünf Monaten bei der WM in Kasachstan zu einer Bronzemedaille und der direkten Qualifikation für die Olympischen Spiele durchgequält, nachdem er zuvor während des „Gewichtmachens“ fünf Tage lang auf nahezu jede Ernährung verzichten und die letzten drei Tage mit minimaler Flüssigkeitszufuhr auskommen musste. Für die Olympischen Spiele und entsprechend für die als Qualifikationsturnier gewertete WM musste der dreimalige Weltmeister ein Limit von 67 Kilogramm einhalten, weil seine eigentliche Gewichtsklasse von 72 Kilogramm bei der Kürzung des olympischen Ringerprogramms zu Beginn des Jahrtausends gestrichen wurde.