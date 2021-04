Deutsche Marathonläuferin : Melat Kejeta und der Lauf des Lebens

„Ich mache nichts Besonderes“, sagt Melat Yisak Kejeta von sich. Dabei lebt sie zwischen den Welten und läuft Rekorde. Was treibt die schnellste deutsche Marathonläuferin an?

Oft sind es winzige Momente und Gesten, die das Leben schön machen. Melat Kejeta erinnert sich gerne an einen älteren Herrn in einem Kasseler Park, der ihr applaudierte, als sie mit langen Schritten an ihm vorbeijoggte. Kurz zuvor hatte die Läuferin ein lokales Rennen gewonnen. Und nun gratulierte der Einheimische ihr, der Geflüchteten, auf seine Weise. „Das ist vielleicht eine Kleinigkeit“, sagt Melat Kejeta, „aber das war so spontan.“ Und kam offensichtlich von Herzen. Wenn sie dem Spaziergänger später noch mal begegnet wäre, hätte der allen Grund, abermals zu applaudieren. Frenetisch geradezu.

Die Sportlerin vom Laufteam Kassel ist im Oktober des vergangenen Jahres nicht nur persönliche Bestzeit gelaufen, sondern hat völlig unerwartet einen neuen Europa-Rekord aufgestellt. Bei der Halbmarathon-Weltmeisterschaft im polnischen Ort Gdynia bewältigte sie die Distanz von exakt 21,0975 Kilometern in sensationellen 1:05:18 Stunden. Die 28-Jährige steigerte damit ihre eigene Bestmarke um dreieinhalb Minuten und den 25 Jahre alten deutschen Rekord von Uta Pippig um satte 2:40 Minuten.