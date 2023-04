Basketball in Los Angeles : Verliebt in Dennis Schröder

Dennis Schröder stand in den zehn Jahren seiner Karriere als Basketballprofi in den Vereinigten Staaten für fünf unterschiedliche Mannschaften der Nationalen Liga NBA bereits mehr als 700 Spiele auf dem Platz und hatte dabei den Ball zigtausendmal in der Hand. Aber kaum ein Moment symbolisiert die Essenz dieser langen Zeit so gut wie die Szene Sekunden vor der Schlusssirene in der Begegnung gegen die Minnesota Timberwolves am vergangenen Mittwoch.

Da hatte sich der Braunschweiger unauffällig an der Seitenauslinie freigelaufen, einen Pass von LeBron James erhalten und den Ball mit einer perfekten Flugkurve eiskalt zu einem Dreier versenkt. Es war das Crescendo einer Aufholjagd, mit der die Los Angeles Lakers in Führung gingen und die Stimmung in der Halle zum Sieden brachte.