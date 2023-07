Das Karussell kam gleich am ersten Tag mächtig in Schwung. Abzulesen an der Summe der ausgehandelten neuen Verträge mit insgesamt mehr als einer Milliarde Dollar. Und am Bekanntheitsgrad der involvierten NBA-Profis. Die Hektik kann man verstehen. Wer sich in solchen Phasen des Jahres nicht beeilt, der kann auf dem Marktplatz der sogenannten „free agents“, einem beschränkten Zeitfenster kurz nach dem Ende der Saison und dem großen Talente-Tamtam namens Draft, nicht viel erben.

Das gilt sowohl für die 30 Klubs der Liga als auch für ambitionierte Basketballspieler. Wie riskant es sein kann, in solchen Momenten allzu gelassen zu pokern, hat der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft vor zwei Jahren erlebt. Da saß er am Ende des Sommers mit leeren Händen da und konnte froh sein, dass ihn die Boston Celtics für ein „kleines“ Gehalt verpflichteten.

„Wir müssen abwarten, was passiert“

Seitdem empfahl sich Dennis Schröder nach Kräften für einen Job mit besserer Bezahlung. Zuletzt bei einem zweiten Gastspiel bei den Los Angeles Lakers, mit denen er – auch dank seiner Leistungen – ins Halbfinale kam. Der 29-Jährige hatte jedoch schlechte Karten, in L.A. zu verlängern. Denn die Regularien des Manteltarifvertrags machen es Teams schwer, Spieler am unteren Ende der Lohnskala mit ausgelaufenen Einjahresverträgen längerfristig an sich zu binden und deutlich attraktiver zu besolden.

Der Braunschweiger wusste, dass er sich angesichts dessen nach Stationen in Atlanta, Oklahoma City, Los Angeles, Boston und Houston auf einen Umzug in eine weitere Stadt einstellen musste. „Ich habe alles gegeben“, sagte er kürzlich über die Konstellation und klang gewohnt abgeklärt. „Wir müssen abwarten, was passiert.“

Mehr zum Thema 1/

Am Freitagabend stand fest, was das ist: Schröder und sein Agent hatten nicht lange verhandelt, sondern lieber schnell zugeschlagen, als die Toronto Raptors ihr Angebot machten. Das Risiko, dass die Kanadier womöglich jemand anderen als neuen Spielmacher verpflichten würden und er wieder ausmanövriert würde, stufte Schröder offensichtlich als zu groß ein. Die Bezahlung liegt mit insgesamt 26 Millionen Dollar (umgerechnet 23,8 Millionen Euro) für die nächsten beiden Spielzeiten wieder in jener Sphäre, in der er schon einmal eingestuft worden war.

Weit entfernt von jenem Geldregen, der auf die Stars herunterprasselt wie etwa die umgerechnet 38,5 Millionen Euro pro Saison für den Aufbauspieler Fred VanVleet, der dafür von den Raptors zu den Houston Rockets wechselte. Und der auf diese Weise den Platz für Schröder frei machte. Aber gleichzeitig bedeutend besser als die 2,4 Millionen Euro, die er zuletzt in Los Angeles verdient hatte.

Unterschrift ohne langes Getändel

Wie besorgt sein Agent war, ließen amerikanische Medienberichte durchblicken. Nur eine Stunde nachdem VanVleet die Raptors-Vakanz mit seiner Unterschrift in Texas besiegelt hatte, gab Schröder den Kanadiern das Okay. Er wird am Ontario-See einmal mehr sein ehrgeizigstes Ziel verfolgen: als Spielmacher in der Startaufstellung eines NBA-Teams von Play-off-Format zu stehen. Schröders wichtigster Fürsprecher dürfte der neue Cheftrainer Darko Rajaković sein, der ihn bereits in Oklahoma City erlebt hatte, als er dort als Assistenzcoach im Einsatz war.

Den Raptors, die als Meister des Jahres 2019 zum ersten Mal seit ihrer Aufnahme in die Liga 1995 in dem Riesenland eine enorme Basketballbegeisterung entfacht hatten, aber seitdem wieder ins Mittelmaß abgerutscht waren, wird der abgewanderte All-Star VanVleet fehlen. Das Defizit, wenn es um Punkte und Assists geht, kann auch Jakob Pöltl nicht wettmachen. Der Österreicher, der nach Expertenansicht zu den besten zehn Centern in der Liga gehört, unterschrieb am Freitag ohne langes Getändel für vier Jahre und umgerechnet 18,3 Millionen Euro pro Saison in Toronto.

Schröder, der auf Youtube und Instagram oft und gerne Einblicke in sein Leben und seine Reichtümer gewährt und selbst solche Pannen wie eine irrtümliche nächtliche Festnahme der Polizei ins Netz stellt, kommentierte den Wechsel zunächst nur mit einer kurzen Twitter-Nachricht. Auf die ausführliche Version, wie die von seinem Besuch beim Sportarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München vor wenigen Tagen, der ihn wegen einer chronischen Sehnenreizung in der unteren rechten Wade behandelte und sich dabei bis hin zum Einsatz einer Kanüle en detail filmen ließ, müssen seine Anhänger noch warten.

In seinem bislang letzten Video signalisierte er immerhin, dass er sich mit anstehenden sportlichen Herausforderungen beschäftigt. Darin demonstrierte er das Fitness-Training, mit dem er sich auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Die beginnt am 25. August in den drei Ausrichterländern Philippinen, Japan und Indonesien. Deutschland geht auf der Insel Okinawa in der Vorrundengruppe E mit den Gegner Australien, Japan und Finnland ins Turnier.