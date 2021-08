Deutsche Radsportlerin : Denise Schindler gewinnt erste Medaille der Paralympics

Aktualisiert am

Denise Schindler siegt bei der Bahnrad-Verfolgung im Rennen um Bronze und gewinnt das erste Edelmetall dieser Paralympics. Derweil kommt in Japan abermals Kritik an IOC-Präsident Thomas Bach auf.

Die erste Medaille geht nach Deutschland: Radsportlerin Denise Schindler hat bei den Paralympics in Tokio Bronze auf der Bahn gewonnen und sportartübergreifend die erste in Japan vergebene Medaille geholt.

Leidenschaftlich angefeuert von einer deutschen Delegation um DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher setzte sich die 35-jährige Münchnerin an diesem Mittwoch im Rennen um Platz drei der 3000-Meter-Verfolgung mit 3:55,120 Minuten klar gegen die Amerikanerin Clara Brown (4:01,523) durch.

„So viele Steine vom Herzen gefallen“

„Der Präsident höchstpersönlich hat mich heute zu Bronze geschrien“, sagte Schindler: „Er wusste, wie wichtig es mir ist, endlich meine Medaille auf der Bahn zu holen.“ Sie sei deshalb „wahnsinnig glücklich“, aber auch sehr erleichtert. „Ich stand so unter Druck, ich war den ganzen Tag nicht ansprechbar“, sagte sie: „Am Ende sind mir so viele Steine vom Herzen gefallen, das hat die ganze Bahn gehört.“ Auf die Frage, womit sie sich belohnen wolle, sagte die „Killerbiene“ genannte Schindler lachend: „Mit Gummibärchen.“

Schindler, die als Zweijährige in ihrer Geburtsstadt Chemnitz auf eisigem Weg unter eine Straßenbahn rutschte und ein Bein verlor, holte bei der dritten Paralympics-Teilnahme die vierte Medaille. Nach zweimal Silber und einmal Bronze auf der Straße ist es die erste auf der Bahn.

Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, schlägt in Japan derweil wieder Kritik entgegen. Der oberste Corona-Berater der japanischen Regierung, der Mediziner Shigeru Omi, äußerte am Mittwoch im Parlament Unverständnis, dass Bach zur Eröffnungsfeier der Paralympics am Vorabend abermals nach Japan gereist war.

„Ich frage mich, warum er gekommen ist“, sagte Omi und verwies auf die verschärfte Infektionslage. „Wenn eine Begrüßung notwendig ist, warum kann er das nicht online machen?“, so Omi. Normale Bürger, die wegen Corona zu Hause arbeiten sollen, fragten sich da, was Bachs Besuch solle. Er habe schließlich gerade erst Tokio besucht.

Bach hatte sich zuvor zu den Olympischen Spielen in Tokio aufgehalten und bereits dafür Kritik gesorgt, als er nach den Spielen auf Tokios Luxuseinkaufsmeile Ginza gesehen wurde. In Tokio herrscht der Corona-Notstand, die Infektionslage hat sich drastisch verschlechtert. Experten vergleichen die Lage mit einer schweren Naturkatastrophe.

Bei seiner abermaligen Einreise musste Bach laut japanischen Medien dennoch nicht in Quarantäne. Für ihn habe die Regierung eine Ausnahme gemacht, unter der Bedingung, dass sich Bach nur an bestimmten Orten wie bei der Eröffnungsfeier im Olympiastadion und seinem Hotel aufhält, hieß es in japanischen Fernsehberichten.