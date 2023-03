Aktualisiert am

Mailand–Sanremo zählt zu den Monumenten des Radsports mit einem der fesselndsten Finals des Jahrs. Es gilt als das leichteste Rennen, jedoch auch als das, was am schwierigsten zu gewinnen ist.

Diese Rechnung wird wohl für immer offen bleiben. Peter Sagan galt eine Zeitlang als nur schwer besiegbar bei jenen schweren Eintagesrennen, wo seine enormen Fähigkeiten besonders zum Tragen kamen. Wenn es bei den Klassikern darum ging, in den Duellen Mann gegen Mann die Gegner mit hohem Tempo zu zermürben und sie dann im Finale mit seinen Sprintfähigkeiten stehen zu lassen. Der slowakische Star siegte unter anderem bei der Flandern-Rundfahrt, bei Paris–Roubaix, und drei Weltmeistertitel sprechen ebenso für sich.

Nur bei Mailand–Sanremo im März, ebenfalls ein Monument des Radsports, wollte und will ihm einfach kein Sieg gelingen. „Bei diesem Rennen kann man so vieles nicht kontrollieren, es kann sich in Millisekunden entscheiden. Es ist stets alles oder nichts“, sagt der alternde Star (Team Totalenergies), der am Jahresende seine glanzvolle Straßenkarriere beenden wird.

Abstruse Länge von fast 300 Kilometern

Neunmal erreichte Sagan die Top Zehn, fünfmal wurde er Vierter, zweimal Zweiter. Davon einmal bei der legendären Ausgabe 2013, als Schnee das Rennen fast zum Erliegen brachte und die Fahrer letztlich in Busse verfrachtet und hinunter an die ligurische Küste gebracht wurden. Damals wurde Sagan völlig überraschend im Sprint besiegt vom Deutschen Gerald Ciolek. John Degenkolb sorgte drei Jahre später für einen weiteren deutschen Sieg auf der Via Roma im Zentrum von Sanremo, das einst auch eine Domäne von Erik Zabel (vier Siege) war.

Der Coup im Schneerennen von 2013 war jedenfalls ein einmaliger Triumph für den Kölner Ciolek in einem Rennen, das auch einmalig ist im Radsportkalender. Allein schon wegen der abstrusen Länge von fast 300 Kilometern. „La Primavera“ nennen es die Italiener. Los geht die Fahrt in den Frühling in der piemontesischen Ebene, wo sich die Natur noch winterlich karg gibt.

Auf der seit 1905 wenn, dann nur geringfügig veränderten Strecke warten hinter dem Turchino-Pass dann frühlingshaft blühende Landschaften. Manche tun Mailand–Sanremo als zu lang, zu langsam, zu langweilig ab. Tatsächlich passiert sechs von sieben Rennstunden nicht viel, die Ausreißer versehen ihren Job eher pflichtschuldig im Wissen, dass sie niemals durchkommen werden bis zum Ziel im Zentrum von Sanremo.

Doch wenn die Küste in Sichtweite kommt, steuert das Peloton traditionell auf eines der fesselndsten Finals des Rennjahres zu. Das Tempo erhöht sich genau wie die Spannung immer mehr. Ehe sich die aufgestaute Hektik entlädt an den beiden berühmten finalen Anstiegen kurz vor dem Ziel, Cipressa und Poggio, die eigentlich mehr Hügel, an diesem Renntag aber Scharfrichter sind.

Allein dass die Superstars Tadej Pogacar, Wout van Aert, Mathieu van der Poel und Julian Allaphilippe allesamt (mit Siegambitionen) am Start sind, verspricht eine spätestens am Fuße der 3,7 Kilometer langen Auffahrt zum Poggio beginnende Show.

„Mailand–Sanremo ist eher eine Lotterie. Alles entscheidet sich auf den letzten fünf Kilometern, sodass man keine wirkliche Zeit hat, Fehler zu korrigieren oder die Dinge umzudrehen“, sagt der 33-jährige Sagan. Besonders reizvoll: Je nach Rennverlauf können auf den letzten Kilometern Kletterer, Klassikerspezialisten oder Sprinter zum entscheidenden Zug kommen.

Im vergangenen Jahr lancierte Pogacar, der überragende Mann bislang in den ersten Saisonwochen 2023, gleich vier Attacken, doch letztlich siegte sein slowenischer Landsmann Matej Mohoric nach einer schier halsbrecherisch gefahrenen Abfahrt auf den Kehren vom Poggio hinunter. Mailand– Sanremo gilt als das leichteste der fünf Monumente, aber als das, was am schwierigsten zu gewinnen ist. Frag nach bei Peter Sagan.