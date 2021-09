Korbinian Holzer im Interview : „Dahoam is dahoam“

Die vergangenen zehn Jahre haben Sie im Ausland gespielt. Fortan laufen Sie für die Adler Mannheim auf. Haben Sie damit Ihr Dasein als Eishockey-Globetrotter beendet?

Marc Heinrich Sportredakteur.



Als Globetrotter würde ich mich nicht bezeichnen. Ich war viereinhalb Jahre in Nordamerika. Erst in Toronto, genauso lange in Anaheim, dann in Nashville. Klar, ich bin auch noch nach Russland gewechselt und insgesamt viel rumgekommen. Viel gesehen von der Welt und einiges erlebt habe ich auch. Aber die Anzahl der Vereine hält sich in Grenzen.