Neunte Meisterschaft : Wie die Eisbären Berlin den Titel holten

Irgendwann musste dieser verdammte Puck doch mal reingehen. Schuss um Schuss feuerten die Münchener auf das Berliner Gehäuse ab. Und dann endlich im zweiten Drittel: Jubel auf den Tribünen, Lichtkegel vom Hallendach aufs Tor, aus den Boxen dröhnte die Tormusik.

Doch alles nur für wenige Sekunden, bis Fans und Hallenregie merkten, dass das Spiel weiter läuft. Der Puck war gar nicht drin, und das sollte sich an diesem Mittwochabend in der Münchener Olympia-Eishalle auch nicht mehr ändern.

Niederberger hält alles

Der Grund hieß Mathias Niederberger, der laut Trainer Serge Aubin das wohl beste Spiel seiner Karriere zeigte. 32 Schüsse wehrte der Berliner Nationaltorhüter ab, zwischendurch auch mal vier in einer Szene.

Und weil seine Vorderleute auf der anderen Seite nahezu jede Chance nutzten, stand am Ende ein 0:5. Der entscheidende dritte Sieg im vierten Finalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Eisbären Berlin gegen den EHC Red Bull München.

Um kurz vor 22 Uhr war es geschafft, da rannten knapp 20 Spieler in weißen Trikots auf ihren Torwart zu, warfen Helme, Handschuhe und Schläger in die Luft. Wie man das halt macht, wenn man im Eishockey eine Meisterschaft gewinnt.

Für die Berliner war es die neunte insgesamt und die zweite in Folge, die sie noch ausgelassener feierten als die im Vorjahr. Nach der Geistersaison 2020/21 waren ja wieder Fans in der Halle. Und dass die aus Berlin nun einen verdienten Meister bejubelten, erkannten auch die Münchener an. „Die haben das ganze Jahr überragend gespielt“, sagte EHC-Kapitän Patrick Hager bei „MagentaSport“.

„Alles gegeben, was ich hatte“

Schon die Hauptrunde hatten die Eisbären als Erster beendet, in den Play-offs ging es so weiter: 3:0 Siege im Viertelfinale gegen Köln, 3:2 im Halbfinale gegen Mannheim, nun im Finale 3:1 gegen München. Und jedes Mal gewannen sie das letzte Spiel zu Null.

Wenn es drauf ankam, war Niederberger unüberwindbar. Insgesamt wehrte er in den Play-offs mehr als 93,5 Prozent der Schüsse ab, kassierte deutlich weniger als zwei Tore pro Spiel. „Ich habe alles gegeben, was ich hatte“, sagte er nach dem letzten Spiel.

Als wertvollster Mann der Play-offs wurde dennoch ein anderer ausgezeichnet: Frank Hördler, 37 Jahre alt, Kapitän, das Gesicht der Eisbären. „Legende“, sagten Trainer und Mitspieler am Mittwoch immer wieder. Denn auch für Hördler war es die neunte Meisterschaft, DEL-Rekord.

Nun stand er da auf dem Eis, das Konfetti klebte an seiner Wange, eine Mischung aus Schweiß und Bier lief an ihm herunter. Da dachte er noch mal an all die Entbehrungen der vergangenen Monate. An die Zweikämpfe und Bodychecks und geblockten Schüsse. An die Corona-Fälle, die Spielverlegungen, an den engen Spielplan mit zuletzt fünf Spielen in sieben Tagen. „Wenn du in die Play-offs kommst, dann weißt du, was du für eine Opferbereitschaft brauchst, um bis zum Ende durchzuhalten. Und diese Erinnerung, die man danach hat mit den Jungs, die ist so viel wert.“

Seit 2003 verteidigt Hördler in Berlin, damals war das noch ein deutlich kleinerer Klub, spielte im alten Wellblechpalast, galt wegen seiner Vergangenheit als DDR-Dauermeister EHC Dynamo als der Ost- oder gar Stasi-Klub. Heute ist das anders.

Längst spielen die Eisbären in einer schicken Arena am Ostbahnhof, sind ein Team für ganz Berlin. Und haben dank ihrer Besitzer – der Anschutz Entertainment Group aus Los Angeles – das nötige Geld. Schon zu Saisonstart galten sie als enorm tief besetzt, mit deutschen Nationalspielern wie Marcel Noebels, Leo Pföderl oder Mathias Niederberger, mit Top-Ausländern wie Matt White, Blaine Byron oder Zach Boychuck.

Und obwohl es glänzend lief, legten sie nach, holten das deutsche Stürmertalent Dominik Bokk und den Dänen Frans Nielsen aus Nordamerika. Das zahlte sich aus, nicht nur für die Tiefe.

Nielsen, vorher mehr als 1000 Mal in der Eliteliga NHL unterwegs, schoss in der Finalserie drei Tore, auch das wichtigste in der Verlängerung des zweiten Spiels. Die Nachverpflichtungen seien „der Schlüssel“ gewesen, sagte Manager Stéphane Richer nun. Weil es Trainer Aubin schaffte, die Neuen in ein bereits funktionierendes Team zu integrieren. „Wie Brüder“ seien sie alle gewesen, sagte Aubin.

Nächste Saison könnten sich in der Kabine sogar wirklich Familienmitglieder begegnen. Frank Hördlers Sohn Eric wechselt in den Profibereich. Diese Saison stürmte der 17-Jährige für den Berliner Nachwuchs und kürzlich bei der U-18-WM. Ob es gleich für die DEL reicht, da wolle sich Vater Frank nicht einmischen, sagte er. Aber es bleibe sein Ziel, einmal mit dem Sohn zu spielen. Und wenn alles klappt, feiern sie seine zehnte Meisterschaft zusammen.