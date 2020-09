Debakel bei US Open : Das Dilemma des Tiger Woods

Meilenweit von den Besten entfernt: Tiger Woods scheitert bei den US Open bereits vorzeitig am Cut. Doch es ist nicht nur die fehlende Power, die dem Golfstar derzeit zu schaffen macht.

Tiger Woods hat bei den 120. US Open auf dem West Course des Winged Foot Golf Clubs in Mamaroneck (New York) nicht nur den Cut verpasst. Er ist auch von einer jungen Generation von Power-Golfern eines Besseren belehrt worden. „Es ist zwingend, dass man auf diesem Platz die Fairways trifft, und ich habe das nicht getan“, sagte der 44 Jahre alte Amerikaner nachdem er nach Runden von 73 und 77 und insgesamt 150 Schlägen (10 über Par) den Cut (146) deutlich verpasst hatte.

Der Masters-Champion, in der Weltrangliste nur noch auf Rang 21 geführt, streute schon wie bei seinen letzten Turnieren gewaltig vom Abschlag. Er traf an den ersten beiden Tagen nur elf der 28 Fairways. Aber dass man auf dem Platz im Nordosten von New York City auch hervorragende Ergebnisse erzielen kann, ohne dass der Ball auf den 14 Par-4- und den zwei Par-5-Löchern im kurzgemähten Gras landet, bewiesen die beiden Spitzenreiter.