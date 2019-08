Basketball-Nationalteam : Wer passt am besten zu Dennis Schröder?

Casting für die WM in China: Basketball-Bundestrainer Rödl muss beim Supercup in Hamburg den nächsten Schritt in Sachen Personal machen. Das ist keine komplizierte Aufgabe.

Trainer einer Nationalmannschaft zu sein, ist eine ehrenvolle Aufgabe. Aber die Auswahl des spielenden Personals für ein großes Turnier gehört zu den schwierigsten Herausforderungen, denen sich ein Bundestrainer stellen muss. Der Verantwortliche bei den deutschen Basketballern liegt aktuell bei der Gestaltung seines Aufgebots in den letzten Zügen. Ende August beginnt die Weltmeisterschaft in China, und Henrik Rödl muss noch zwei Akteure streichen. Je nach taktischer Ausrichtung sind verschiedene Optionen denkbar. Doch egal wie Rödl sich entscheiden wird, eine Diskussion wie etwa bei den Fußballern von Bundestrainer Joachim Löw zum Beispiel bei der WM 2018 scheint unabhängig vom Ausgang des Turniers unwahrscheinlich. Die Topstars sind gesetzt, und dahinter geht es nur um Nuancen.

Rödl hatte von Anfang an eine klare Vorstellung, wen er mit nach Asien nehmen möchte. In den WM-Qualifikationsspielen setzte er insgesamt noch 26 Spieler ein, was auch der Tatsache geschuldet war, dass die NBA- und Euroleague-Basketballer nur bedingt zur Verfügung standen. So kam es etwas überraschend, dass sein erster Kader für den Saisonhöhepunkt nur 16 Akteure umfasste, zumal die aktuelle Generation als besonders tief besetzt gilt, so dass man eigentlich problemlos zwei Nationalteams stellen könnte und auch die meisten anderen Nationen ihr erstes Aufgebot deutlich breiter fassten. Bereits vor dem ersten Testspiel am vergangenen Sonntag gegen Schweden reduzierte Rödl den Kader auf 14 Spieler. Zwölf Spieler dürfen in China mit dabei sein.