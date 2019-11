Tragischer Sieger Agut : Mit der Kraft des Schmerzes

Zu den Bildern, die vom Sieg der Spanier in Madrid im Gedächtnis bleiben werden, könnten jene spritzigen Momente gehören, in denen Kapitän Sergi Bruguera Schampus in den Pokal kippte, die glückliche Mannschaft drumherum. Oder jener, in dem Rafael Nadal in Siegerpose mit hochgekrempeltem Hemd und in die Luft gereckten Armen Bauchmuskeln und Bizeps zeigte. Aber das Gedächtnis wird sie ganz schnell in die zweite Reihe schieben, weil der erste Platz von einem anderen besetzt ist, das stiller und bedeutungsvoller ist. Das Bild der innigen Umarmung zwischen Nadal und Roberto Bautista Agut, der am Tag zuvor seinen Vater beerdigt hatte, zurückgekommen war und gesagt hatte, er sei bereit zu spielen.

Wie man eine solche Woche übersteht? Dienstag und Mittwoch hatte Bautista Agut in der Vorrunde für die Spanier gespielt, Donnerstagmorgen war er nach Hause gefahren, weil er die Nachricht erhalten hatte, seinem Vater gehe es sehr schlecht. Er war rechtzeitig zur Stelle, und er war dabei, als der Vater starb; seine Mannschaft ließ an diesem Tag bei der Aufstellung vor dem Spiel symbolisch einen Platz frei.