Naomi Osaka

„Sind wir für die Leute nicht mehr als Körper – Individuen, die hinbekommen, was für fast alle anderen körperlich unmöglich ist, und die Fans damit unterhalten?“, fragte Naomi Osaka zuletzt in einem Beitrag für die „New York Times“. Bei ihrem zweiten US-Open-Sieg im September trug sie zu jedem Spiel einen anderen Namen eines Opfers von Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten auf ihrer Maske. Osaka sieht sich als Bürgerin mit Verantwortung: „Wenn wir nicht performen, leben wir im selben Land wie alle anderen. Aber wir sind präsenter denn je. Also haben wir auch mehr Verantwortung, den Mund aufzumachen.“ (chwb.)