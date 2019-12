Fallon Sherrock : Das Märchen der Darts-Queen ist zu Ende

Am Ende war Chris Dobey einfach zu stark. Der 29 Jahre alte Engländer ließ seiner Landsfrau Fallon Sherrock keine Chance mehr, als er nach großen Schwierigkeiten mit den Doppelfeldern zu Beginn des Drittrundenduells bei der Darts-Weltmeisterschaft des Profiverbands PDC das richtige Gefühl fürs Beenden der einzelnen Legs entwickelt hatte. So warf er sich am Ende fast traumwandlerisch sicher ins Achtelfinale der Darts-QM und beendete ein Sportmärchen, das in den vergangenen Tagen weltweit für Aufsehen gesorgt hatte: Eine Frau hatte es mit der Männerwelt aufgenommen – ausgerechnet in einem vermeintlich so männerdominierten und im Pub gewachsenen Spiel wie Darts.

Fallon Sherrock zeigte auch am Freitagnachmittag ihre besonderen Qualitäten, als sie mit unfassbarer Sicherheit gerade beim Beenden der Legs zweimal in Führung gegangen war. Aber plötzlich wurde die „Queen of Alexandra Palace“ doch zur Prinzessin und verlor nach eigener 2:1-Satzführung mit 2:4. Die 25 Jahre alte Sherrock verließ die wichtigste Bühne des Darts aber mit Grandezza und womöglich hat sie dem weiblichen Pfeilewerfen mit ihrem herausragenden Auftritt in der Niederlage einen noch größeren Dienst erwiesen als durch ihre Siege in den beiden vorangegangenen Runden. Am Freitagnachmittag war die Stimmung nämlich – anders als zuvor bei ihren Erfolgen gegen Ted Evetts und Mensur Suljovic – ihrem männlichen Kontrahenten gegenüber nicht so extrem feindlich gesinnt. Dobey seinerseits hatte die besondere Situation auszuhalten, einer bemerkenswert nervenstarken Herausforderin in einem Konzentrationsspiel standhalten zu müssen.

Es mag am frühen Spielbeginn um 15:30 Uhr Ortszeit in London und dem deshalb deutlich geringeren Alkoholpegel unter den 3500 Zuschauen gelegen haben oder auch daran, dass Dobey ein Landsmann der meisten Anhänger war und somit ein wenig mehr Respekt unter den Zuschauern genoss. So entwickelte sich ein ganz normales Dartsspiel, wie es wünschenswert wäre für die künftigen Begegnungen zwischen Männern und Frauen auf den großen Bühnen. Sherrock spielte wie in den Runden zuvor einen für sie herausragenden Punkteschnitt von über 90 für jeweils drei Würfe. Bei den Doppel begann sie mit einer Quote von 70 Prozent, ehe ihr Wert zum Ende des Spiels hin entscheidend unter die 50-Prozentmarke abrutschte.

Sherrocks großes Verdienst

Dobey bewahrte trotz seiner anfänglichen Schwierigkeiten und dem Verlust der Sätze eins und drei die Nerven und erreichte am Ende einen Durchschnitt von über 100 Punkten, was so etwas wie das Zugangstor zur Weltklasse ist. Sherrock wurde von den Fans, von denen Dutzende als Darts-Queen verkleidet in der Halle erschienen, mit dem Song „Only one Fallon Sherrock, walking in the Sherrock Wonderland“ gefeiert. Beide Spieler verhielten sich nach dem letzten Treffer Dobeys in die Doppel-20 zudem wunderbar, als der Sieger seiner Widersacherin Respekt zollte und Sherrock sich ebenfalls wie mit Würde verabschiedete. „Ich habe es so genossen heute, aber Chris hat einfach Klasse gespielt“, sagte sie. Dobey äußerte sich ebenfalls ganz sachlich zu seinem Sieg.

Vielleicht war das der Moment, in dem das Geschlechterduell endlich die Sensationslüsternheit hinter sich lassen konnte. Das wäre dann das größte Verdienst von Sherrocks Siegeszug, wenn sie Normalität errungen hätte, wo Normalität hingehört. An der Basis des Darts, sowohl in den Pubs in Großbritannien wie auch im Ligaalltag in Deutschland oder den Niederlanden ist es zum Beispiel an der Tagesordnung, dass Männer gegen Frauen spielen. Lediglich in der PDC hat es bislang noch keine Frau geschafft, sich eine der begehrten Tourcards zu erspielen. Fallon Sherrock scheiterte beispielsweise in den vergangenen beiden Jahren daran, über die jeweils im Januar ausgetragene Qualifying School die Aufnahme in den Turnierzirkus zu erspielen, die nur 128 Spielern vorbehalten ist.

Ende Januar wird sie es wieder versuchen, unabhängig davon hat sie einige Wildcards sicher, die ihr den Zugang auch zur Turnieren in Deutschland ermöglichen. Auch beim aus Vermarktungsgründen für die PDC wichtigen ersten US Darts Masters in New York wird sie auf Einladung der PDC unter den Teilnehmern sein. In der Spielerszene gilt diese Bevorzugung und somit die Abkehr vom reinen Leistungsprinzip nicht unbedingt als unumstritten. Für die Männer geht es schließlich ums Einkommen, einem Mann wird die Chance aufs Preisgeld genommen. Der Weg zu einer völligen Normalisierung ist dann eben doch noch weit.

Für die Queen of Alexandra Palace geht die Reise am Samstag in einer Woche nun erst einmal auf einer etwas kleineren Bühne weiter: Bei der Darts-WM des Konkurrenzverbands British Darts Organisation (BDO) in Lakeside sind nun alle Augen auf sie gerichtet, wenn sie um den nächsten Weltmeistertitel spielt. Dieses Mal sind ihre Gegnerinnen aber allein Frauen, die BDO führt parallele Wettbewerbe für beide Geschlechter durch, zu Beginn ist die Australierin Corinne Hammond die Gegnerin. Sollte Sherrock dort gewinnen, würde sie immerhin 20.000 britische Pfund als Prämie erhalten und somit fast genauso viel wie für ihre Expedition ins Reich der pfeilewerfenden Männer. Den Alexandra Palace verließ sie am Freitag um 25.000 Pfund reicher.