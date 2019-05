IOC-Entscheidung : Boxen bleibt olympisch, Verband soll suspendiert werden

Aktualisiert am

Lange wurde über einen Ausschluss des Boxens bei Olympia gemutmaßt, nun hat sich das IOC dazu entschieden, den Kampfsport weiter im Programm zu halten. Es will aber gleichzeitig die Suspendierung des Amateurbox-Weltverbandes.

Der deutsche Amateurboxer Artem Harutyunyan bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro Bild: dpa

Boxen bleibt auch bei den Sommerspielen 2020 in Tokio im olympischen Programm, der Amateurbox-Weltverband (Aiba) soll aber ausgeschlossen werden. Diese Kernpunkte erarbeitete die Exekutive des Internationalen Olympische Komitees auf ihrer Sitzung am Mittwoch in Lausanne. Die Maßnahmen sollen auf der IOC-Session Ende Juni verabschiedet werden.

An der Anzahl der Boxer von insgesamt 286 Athleten werde sich ebenso wie an den acht Männer- und fünf Frauen-Kategorien in Tokio nichts ändern. Diese Entscheidungen hat das IOC auf der Grundlage des Berichts seiner Untersuchungskommission getroffen. Die Ausrichtung der Qualifikationsturniere soll unter IOC-Richtlinien ablaufen. Dafür hat das IOC eine Taskforce eingesetzt. Die weltweite Qualifikation etwa soll von Morinari Watanabe, Präsident des Internationalen Gymnastik-Verbandes, organisiert werden.

Eine IOC-Kommission unter Leitung des serbischen Ringer-Präsidenten Nenad Lalovic hatte bei der Aiba in den letzten Monaten auf den Gebieten Good Governance, Finanzen und Ethik Untersuchungen angestellt und der IOC-Exekutive schließlich den Ausschluss vorgeschlagen. „Die heutige Entscheidung wurde im Interesse der Athleten und der Sportart Boxen getroffen. Wir wollen sicherstellen, dass die Athleten ihren Traum von der Teilnahme an Olympischen Spielen leben können“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach: „Gleichzeitig bieten wir einen Weg, die Suspendierung wieder aufzuheben, aber es sind weitere fundamentale Änderungen notwendig.“

Das IOC hatte seit Monaten damit gedroht, die Aiba sowohl für das Olympia-Turnier als auch für die Qualifikation in den Monaten davor zu sperren. Es bemängelte in der Vergangenheit an dem Verband die Finanzsituation, die personelle Führung des Verbandes, das Kampfrichtersystem und auch den Anti-Doping-Kampf. Der ehemalige Präsident, der Usbeke Gafur Rachimov, gilt trotz seines Rücktritts weiterhin als mächtigster Mann des Verbandes. Er wird von amerikanischen Behörden als ein führender Krimineller seines Landes eingestuft.

Wegen all dieser Vorwürfe hatte das IOC der Aiba Gelder entzogen und die Vorbereitungen auf das kommende olympische Turnier in Tokio 2020 gestoppt. Ein Ausschluss von Olympischen Spielen war jedoch nie ein Option. Boxen ist seit 1904 olympisch. Mit 203 nationalen Verbänden ist die Aiba der drittgrößte Sportverband der Welt.

In den vergangenen 18 Monaten hatte der Amateurbox-Weltverband sogar Kurskorrekturen vorgenommen. Für den umstrittenen Präsidenten Rachimow übernahm nach nur viermonatiger Amtszeit der marokkanische Arzt Mohamed Moustahsane die Geschäfte. Die bis zu 40 Millionen Dollar angewachsenen Schulden des Verbandes wurden bis auf 16 Millionen Dollar abgebaut. Die internationalen Kampfrichter, die bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro durch Fehlurteile auffielen, wurden suspendiert. Die neue Mannschaft der Unparteiischen war bei Jugend-Olympia im Oktober 2018 von einer unabhängigen Kommission mit Bestnoten bewertet worden. Die Dopingkontrollen wurden vervielfacht. Dennoch sieht das IOC nicht alle Forderungen als erfüllt an.