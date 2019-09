Freestyle-Mountainbike : „Das geilste Event, das es weltweit gibt“

Es gibt Sportarten am Rande, die darum beneidet werden, dass sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen quasi dauergesendet werden. Rodeln zum Beispiel, Biathlon, Bobfahren – all das läuft im Winter in Dauerschleife. Doch es gibt auch Disziplinen, die daran kein Interesse haben. Es ist eine junge Generation von Sportarten, deren Zielgruppe am Wochenende nicht vor dem Fernseher sitzt, sondern im Internet unterwegs ist.

Eine dieser Sportarten ist Freestyle-Mountainbiken, und wie sie, ihre Vermarktung und Verbreitung jenseits traditioneller Routine funktionieren, war Mitte September in einem Steinbruch in Ellweiler in Rheinland-Pfalz zu besichtigen, bei den „Audi Nines“, einem Einladungsevent mit 28 Fahrern aus elf Nationen, darunter die Crème de la Crème der Szene.