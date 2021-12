Darts-WM : Schnelles Ende für 16-jährigen Schmutzler

Aktualisiert am

Das WM-Debüt von Darts-Youngster Fabian Schmutzler hat ein schnelles Ende gefunden. Der zweitjüngste Spieler in der Turnier-Historie verlor vor rund 3000 Zuschauern im Londoner Alexandra Palace sein Auftaktmatch gegen den Engländer Ryan Meikle mit 0:3. Der Frankfurter hatte sich Anfang November überraschend über die Development Tour für die WM qualifiziert.

Durch die Niederlage verpasste es der 16 Jahre alte Schmutzler, als jüngster Spieler überhaupt, die zweite Runde zu erreichen. Nach einem nervösen Beginn und dem schnellen 0:3 im ersten Satz hielt er immer besser mit seinem neun Jahre älteren Gegner mit und schaffte seinen ersten Leg-Gewinn. Am Ende erzielte Schmutzler im Schnitt 89,14 Punkte und damit ähnlich viele wie der Weltranglisten-71., nutzte aber seine Chancen auf die Doppel zu selten (33 Prozent).

Bereits am Nachmittag hatte Vorjahres-Viertelfinalist Daryl Gurney (Nordirland) den Engländer Ricky Evans 3:1 bezwungen. Das deutsche Duell zwischen Florian Hempel (Köln) und Martin Schindler (Strausberg) findet am Sonntag statt. Die deutsche Nummer eins, Gabriel Clemens (Saarwellingen), ist erst am 23. Dezember gefordert.

96 Spieler aus 29 Nationen kämpfen beim wichtigsten Turnier des Jahres um den Siegerscheck in Höhe von 500.000 Pfund (rund 546.000 Euro). Neben Weltmeister Gerwyn Price, der bereits am Mittwoch in Runde drei einzog, zählen auch die früheren Weltmeister Peter Wright (Schottland) und Michael van Gerwen (Niederlande) zu den Favoriten. Das Finale ist für den 3. Januar angesetzt.