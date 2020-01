Darts-WM-Finale : „Er hat mehr Angst vor mir als ich vor ihm“

Vor dem großen Finale der Darts-WM in London hat Titelverteidiger Michael van Gerwen erste Nadelstiche gegen seinen Rivalen Peter Wright gesetzt. „Bei den meisten Duellen mit mir trifft Peter seine Doppel-Felder nicht, was für mich eine gute Sache ist. Ich denke, er hat mehr Angst vor mir als ich vor ihm“, sagte der Niederländer vor dem Endspiel im Alexandra Palace an Neujahr (21.00 Uhr bei Sport1 und DAZN). Das Endspiel wird im Format Best-of-13-Sets ausgetragen. Van Gerwen ist seit sechs Jahren die Nummer eins der Welt, während „Snakebite“ Wright an Position sieben gesetzt ist und sich im Halbfinale überraschend gegen Gerwyn Price (6:3) durchsetzte.

Es ist nach 2014 das zweite WM-Finale zwischen van Gerwen und Wright. „Ich bin älter und gereifter als ich es vor sechs Jahren war, ich habe mich damals nicht bereit für einen WM-Titel gefühlt. Heute fühle ich mich bereit“, sagte Wright, der traditionell mit bunten Haaren und Klamotten die Bühne betrifft. Van Gerwen hatte am Montag sein Halbfinale mit 6:3 gegen den Engländer Nathan Aspinall für sich entschieden. Für ihn ist es das dritte WM-Finale in vier Jahren.

Der 30 Jahre alte van Gerwen und der 49 Jahre alte Wright standen sich unter anderem bei der WM 2010, 2013 und dann letztlich im WM-Finale 2014 gegenüber – dabei setzte sich jeweils der niederländische Dreifach-Weltmeister durch. Insgesamt gab es 78 Duelle zwischen den beiden Darts-Größen, von denen van Gerwen 59 gewann und 17 verlor. Nur zwei endeten mit einem Remis.

„Snakebite“ und „The Iceman“ Price hatten sich zum Start in den Abend im ausverkauften Alexandra Palace ein hochklassiges und emotionales Duell geliefert. Schon nach zwei gespielten Sätzen gerieten die beiden Profis beinahe aneinander, weil Price provokant mit einer durchgeschwungenen Faust in Wrights Richtung jubelte. Nach dem Spiel blieb der obligatorische Handschlag aus. Für den Schotten ist es der zweite WM-Finaleinzug nach 2014, Price stand zum ersten Mal in der Vorschlussrunde beim wichtigsten Darts-Turnier der Welt.

Auch das Duell zwischen Champion van Gerwen und dem aufstrebenden Engländer Aspinall fiel qualitativ nicht ab. Der 28-Jährige, der im Turnierverlauf unter anderem Schottlands Gary Anderson und den Belgier Dimitri van den Bergh besiegt hatte, verlangte „Mighty Mike“ alles ab und verkürzte durch den siebten Set noch einmal auf 3:4. Danach zog van Gerwen an und sicherte sich den dritten WM-Finaleinzug in vier Jahren. „Ich denke, die anderen müssen sich mehr Sorgen über mich machen als ich über mich selbst“, hatte er zuvor schon selbstbewusst angekündigt. Im Finale ist er klarer Favorit.

Nach ihren historischen Siegen bei der Darts-WM wird Fallon Sherrock im kommenden Jahr häufiger direkte Duelle mit ihren männlichen Rivalen auf der Profi-Tour bekommen. Die 25 Jahre alte Engländerin bestreitet 2020 die komplette World Series, wie der Weltverband PDC am Rande der Weltmeisterschaft in London mitteilte. Sherrock wird damit neben ihrem ohnehin schon geplanten Auftritt in New York auch in Kopenhagen und Hamilton (Neuseeland) an den Start gehen. Auch in Australien und Deutschland wird es Stationen der World Series geben.

Mehr zum Thema 1/

Verbandsboss Barry Hearn sagte: „Fallon hat Frauen-Darts bei der WM großartig präsentiert und wir freuen uns, ihr eine weltweite Bühne zu geben, um in der World Series of Darts anzutreten.“ Bei der WM hatte Sherrock ihren Landsmann Ted Evetts (3:2) und Österreichs Weltklassespieler Mensur Suljovic (3:1) besiegt und war überraschend in die dritte Runde gekommen. „Ich bin so aufgeregt, dass ich diese Chance kriege und kann es nicht erwarten, auf der World Series zu spielen“, sagte Sherrock.