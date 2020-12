Wirbel um Darts-WM : Neue Warnstufe im „Ally Pally“

Plonk. Plonk. Plonk. Drei Pfeile, drei Würfe, alle landen im Triple-Zwanzig-Feld. „One Hundred and Eighty“, grölt der legendäre Schiedsrichter Russ Bray ins Mikrofon – mit einer Stimme, die sich so rauh und donnernd anhört, dass sie jeden Fischhändler auf dem Wochenmarkt wie einen Chorknaben klingen lässt.

Die Fans johlen, liegen sich in den Armen und drängeln sich mit bis zum Rand mit Bier gefüllten Pints vor die Fernsehkameras. Solche Szenen flimmern und schallen seit einigen Jahren auch durch deutsche Wohnzimmer, wenn im Londoner Alexandra Palace – Kenner sprechen vom „Ally Pally“ – die Darts-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Von diesem Dienstagabend (19.00 Uhr bei Sport 1 und DAZN) an ist es wieder so weit. Doch bei der 28. Auflage des wichtigsten Darts-Turniers der Welt wird einiges anders laufen als in den vergangenen Jahren.