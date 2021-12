Schmutzlers Darts-WM : Plötzlich im ganz großen Rampenlicht

Statt 70 nun 3000 Zuschauer: Der 16 Jahre alte Frankfurter Fabian Schmutzler könnte mit einem Sieg bei der WM in London Darts-Geschichte schreiben. Was macht das mit einem so kurz vor dem großen Auftritt?

Der Countdown läuft. Gegen 20 Uhr Ortszeit (21 Uhr MEZ) wird Fabian Schmutzler an diesem Donnerstagabend die Bühne im Alexandra Palace in London betreten. Auf dem Weg durch das Publikum werden die Beats von „Turn it up“ des niederländischen Star-DJs Armin van Buuren ertönen, die Fans werden jubeln, wie sie es immer tun, und irgendwo im Publikum werden seine Mutter, sein Vater und sein bester Freund sitzen. Runde eins der Darts-WM, bis zu 3000 Zuschauer sind erlaubt, und für Fabian Schmutzler, den Sechzehnjährigen aus Frankfurt, könnte der Schritt ins Rampenlicht größer kaum sein. Bisher ist er ausschließlich bei Jugend- und Amateur-Turnieren angetreten.

Nun schläft er im Hilton mitten in London, zusammen mit all den Weltklassespielern und ihren Betreuern, er hat einen Trainingsraum und all die anderen Annehmlichkeiten, die es bei einer WM gibt. Für den Weg zum „Ally Pally“ wird ihm ein eigener Fahrservice gestellt, auch sein Freund darf mitfahren, seine Eltern nehmen die Bahn. Schon jetzt ist Fabian Schmutzler ein Preisgeld in Höhe von 7500 Pfund (rund 9000 Euro) sicher – ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Und es kann sogar noch mehr werden.

Tägliches Training im Kinderzimmer

Fabian Schmutzler hat versucht, den Ernstfall so gut es eben geht zu simulieren. Zuhause hat er jeden Tag zwei oder drei Stunden in seinem Kinderzimmer trainiert, er hat dabei laut Musik gehört und Sicherheit für sein Spiel gesucht. „Er macht einen sehr, sehr ruhigen und gefassten Eindruck und freut sich einfach mega auf diese Veranstaltung“, sagt seine Mutter Pina Schmutzler der F.A.Z.

Schon in den vergangenen Jahren hat die Familie oft probiert, Tickets für eine Darts-WM in London zu bekommen – ohne Erfolg. Das, was dort los ist, gibt es nirgendwo anders. Nun erlebt er dort also doch seine Premiere – und das gleich als einer der Hauptdarsteller. „Online habe ich bereits einmal vor knapp 300 Leuten gespielt. Live war das größte Event bislang in Steinfurth. Da waren schon sehr viele Leute vor Ort, in etwa 70“, sagt Schmutzler gegenüber DAZN.

Was die Atmosphäre mit ihm macht, wird der Abend zeigen. Wenn sich Fabian Schmutzler nicht beeinflussen lässt und ein typisches Schmutzler-Spiel abliefert – ruhig, konzentriert, konstant – dann hat er Chancen gegen den Engländer Ryan Meikle. Dann steht der Deutsche auf einmal in den Darts-Geschichtsbüchern als der jüngste Spieler, der je eine Partie bei einer Darts-WM gewonnen hat. Und dann geht sein ganz persönliches Abenteuer noch ein bisschen weiter.

Seine Klassenkameraden schreiben an diesem Donnerstag eine Mathematik-Klausur, am Mittwoch stand eine Musik-Arbeit auf dem Stundenplan. Für Fabian Schmutzler ist das gerade ganz weit weg – noch. Am Samstag fliegt er zurück nach Frankfurt, am Montag sitzt er wieder im Klassenraum und holt nach, was er verpasst hat. Ganz egal, wie seine ganz persönliche Darts-Geschichte weitergeht.