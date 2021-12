Schmutzlers Darts-WM : „Wenn denn alles gut geht ...“

Sein ganz persönliches Abenteuer begann, als die Klingel an einem Frankfurter Gymnasium am Dienstagnachmittag das Ende der siebten Unterrichtstunde einläutete. Koffer packen, noch ein Covid-19-Antigen-Schnelltest, Pizzaessen mit Freunden am Abend und eine letzte Nacht im Elternhaus im Stadtteil Preungesheim.

Am Mittwochmorgen flog Fabian Schmutzler mit seinen Eltern und seinem besten Freund nach London. Am Donnerstagabend verwandelt sich der Schüler in „The Fabolous Fab“, wie er sich selbst nennt, und steht im Alexander Palace bei der 29. Auflage der Darts-Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) vor bis zu 3000 Zuschauern auf der Bühne. Im Alter von 16 Jahren und 57 Tagen. Nur der Australier Mitchell Clegg war bei seinem WM-Debüt 2007 noch 20 Tage jünger.

Favoriten sind andere, das weiß er selbst. Wer auf einen WM-Sieg von Fabian Schmutzler wettet, bekommt für einen Euro 500 zurück. Aber was heißt das schon? Der Frankfurter hat bereits Darts-Geschichte geschrieben und mit seiner Qualifikation vor einigen Wochen bewiesen, dass in dieser Sportart wenig unmöglich scheint. „Fabian geht ohne Druck ins Turnier“, sagt seine Mutter Pina Schmutzler der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Er hat definitiv nichts zu verlieren. Er hat eigentlich mit seinen 16 Jahren schon alles gewonnen, was er gewinnen konnte. Wir sind sehr stolz auf ihn.“

Mitunter kann die Familie noch immer nicht begreifen, was gerade passiert. Es ist eine Art Darts-Märchen. Erst 2018 hat Fabian Schmutzler mit dem Spiel begonnen, ein paar Monate später trainierte er erstmals im Verein – und nun ist er mittendrin im Kampf der Pfeile-Stars. In der ersten Runde trifft Fabian Schmutzler auf den 25 Jahre alten Engländer Ryan Meikle, die Nummer 71 der Weltrangliste. „Ich könnte der jüngste Teilnehmer sein, der ein Spiel gewinnt. Das bedeutet so viel. Aber ich sehe das eher als Motivation denn als Druck“, sagt Fabian Schmutzler. Am Freitag würde er in der zweiten Runde vermutlich auf den früheren Weltmeister Peter Wright treffen. Die Rückflüge sind für Samstag gebucht.

Damit sich Fabian Schmutzler überhaupt noch auf seinen Sport und die Schule konzentrieren kann, hat seine Mutter so etwas wie einen Schutzwall um ihn herum aufgebaut. Seit Wochen koordiniert sie die Anfragen an ihren Sohn, gibt Informationen heraus und navigiert die Familie durch all die Aufregung, die der Erfolg ausgelöst hat. Pina Schmutzler spricht voller Begeisterung über das, was die Familie gerade erlebt, und doch klingt hier und da auch Skepsis mit. „Wenn denn alles gut geht ...“, sagt sie dann. Denn eine WM in London bedeutet in diesen Wochen auch ein Risiko. Die Infektionszahlen sind dort seit Monaten hoch, die Maßnahmen gering – und nun breitet sich auch noch die Omikron-Variante aus.

Im Alexander Palace gilt während der WM die 3-G-Regelung, zudem bitten die Veranstalter die Fans darum, Masken zu tragen – es sei denn, sie essen oder trinken. Und genau das ist das Problem, denn die Fans essen oder trinken eigentlich immer. Und sie singen. Richtig laut. Ohne Pause. Um einen Eindruck davon zu erhalten, was diese Lautstärke mit einem macht, hat Fabian Schmutzler zuhause in seinem Kinderzimmer die Musik ordentlich aufgedreht und Darts gespielt. „Ihm geht es besser als uns“, sagt seine Mutter. „Er ist viel weniger nervös als wir. Ich kann es kaum erwarten.“