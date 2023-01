Aufregung bei Darts-WM : Der beleidigte Bösewicht

Wenn im Londoner Alexandra Palace die Dartpfeile fliegen, schalten auch in Deutschland immer mehr Zuschauer ein. Das liegt einerseits an der beeindruckenden Präzision, mit der die Profis auf der Bühne ihre Pfeile auf der Zielscheibe platzieren. Und andererseits an der Bierzeltatmosphäre, die die Fans erzeugen, wenn sie berauscht übereinander purzeln und zur inoffiziellen Darts-Hymne „Chase The Sun“ von Planet Funk in Form von sich abwechselnden „Döps“ und „Dööös“ mitgrölen.

Aber am Sonntagabend wandte sich ausgerechnet einer der schillerndsten Stars der Szene gegen diese berühmt gewordene Stimmung an diesem besonderen Ort, den Eingeweihte nur „Ally Pally“ nennen. Der Waliser Gerwyn Price traf im Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf den Deutschen Gabriel Clemens – und war als Erster der Weltrangliste und Weltmeister von 2021 klarer Favorit. Doch Clemens, der Herausforderer aus Saarlouis, dominierte überraschend das Match – vor begeistert johlenden Fans, bei denen Price wegen seines oft als unsympathisch und rüpelhaft empfundenen Verhaltens traditionell einen schwierigen Stand hat.