Aus bei Darts-WM für Clemens : „Ich habe mich dafür bei ihm entschuldigt“

Wenn Gabriel Clemens auf der Bühne des Alexandra Palace zum obligatorischen Sieger-Interview antreten muss, merkt man ihm an, dass er für diese Art der Aufmerksamkeit nicht gemacht ist. Während sich andere Darts-Profis im Rampenlicht wie Preisboxer auf einer Provinzkirmes aufführen, wirkt Clemens zurückhaltend, ja schüchtern. Als er sich nach seinem sensationellen Sieg gegen Gerwyn Price im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in London am Sonntag den Fragen der Sky-Moderatorin stellte, sagte er mitten im Gespräch: „Ich verstehe die Frage nicht, ist so laut hier drin“ – und löste mit diesem Eingeständnis nur noch wilderen Jubel der Fans aus.

Am Montagabend traf Clemens im „Ally Pally“, wie Darts-Liebhaber das altehrwürdige Gebäude im Norden der britischen Hauptstadt nennen, dann auf den Engländer Michael Smith, der schon bei der vorangegangenen WM bis ins Finale vorgedrungen war. Eine historische Begegnung: Vor Clemens hatte es noch kein Deutscher bei einer WM der Professional Darts Corporation (PDC) so weit geschafft. Schon im Dezember 2020 hatte er deutsche Darts-Geschichte geschrieben, als er durch einen Sieg gegen den damals amtierenden Weltmeister Peter Wright in sieben nervenzehrenden Sätzen ins Achtelfinale einzog. „Ich habe keine Worte“, sagte er damals sichtlich bewegt: „Normalerweise gewinnt er das Spiel.“

Gegner und Medien loben Clemens

Allerdings: Der Traum vom Finale ist auch dieses Mal geplatzt. In einem rasanten und hochklassigen Halbfinale setzte sich der favorisierte Smith mit 6:2 Sätzen durch, nachdem es zwischenzeitlich jedoch 2:2 gestanden hatte. Beide Spieler warfen hohe Scores – am Ende waren es elf 180er für Clemens und 19 für Smith –, und sechs der insgesamt acht Sets mussten im fünften Leg entschieden werden. Der Endstand sieht deshalb eindeutiger aus als der tatsächliche Spielverlauf.

Das würdigten nicht nur die Fans im Alexandra Palace, unter denen sich auch wieder Hunderte Deutsche befanden, sondern auch die britischen Medien. Die BBC sprach von einer „harten Bewährungsprobe“, die Smith bestehen musste, um schlussendlich ins Endspiel gegen Michael van Gerwen einzuziehen; der „Mirror“ nannte Clemens einen „tapferen“ Gegner, der seiner Rolle mehr als gerecht geworden sei. In der anschließenden Pressekonferenz sagte Smith: „Ich habe mich bei ihm entschuldigt, dass ich ihn besiegt habe.“ Clemens mache den Sport in Deutschland durch seine Leistungen populärer, dadurch habe Darts in Deutschland endlich den „Superstar“, nach dem es sich so lange gesehnt habe.

Für Clemens ändern die warmen Worte natürlich nichts an der Enttäuschung über seine Niederlage. Doch für den Industriemechaniker, der erst 2018 seinen Beruf aufgab, um sich seiner professionellen Darts-Karriere zu widmen, ist dieses Turnier trotzdem der nächste Schritt in einer vielversprechenden Entwicklung. 39 ist in diesem Sport noch ein vergleichsweise junges Alter. Sein Einzug ins WM-Halbfinale bringt ihm außerdem über 100.000 Euro ein, wodurch er in der nach gewonnenen Preisgeldern der zurückliegenden beiden Jahre sortierten PDC-Weltrangliste einige Plätze nach oben klettert.

Vor dem Turnier hatte er auf Position 25 gestanden, jetzt wird er sogar als Kandidat für das prestige- und preisgeldträchtige Einladungsturnier Premier League Darts gehandelt.

Mehr zum Thema 1/

Das Sieger-Interview auf der Bühne vor den johlenden Fans im Ally Pally blieb Gabriel Clemens am Montag erspart. Zu Wort meldete er sich trotzdem – und präsentierte sich vor den Fernsehkameras als aufrichtiger Sportsmann. Smith habe ein „fantastisches“ Match gespielt, lobte Clemens, den vor allem die konstant hohen Scores seines Gegenübers sowie dessen Nervenstärke beeindruckten: „Er hat nur 180er geworfen.“ Und so war das Fazit des „German Giant“ eines, das den Preisboxern um ihn herum so wohl niemals über die Lippen käme: „Der bessere Spieler hat gewonnen.“