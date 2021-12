Darts-WM : Erfolgreiches Comeback für van Barneveld

Der niederländische Ex-Champion Raymond van Barneveld hat eine erfolgreiche Rückkehr bei der Darts-WM in London gefeiert. Am Montagabend besiegte der 54-Jährige mit dem Spitznamen „Barney“ Lourence Ilagan von den Philippinen klar mit 3:0. Van Barneveld zeigte ein erstaunlich hohes und stabiles Niveau und konnte eine Erstrundenniederlage wie bei den Weltmeisterschaften 2019 und 2020 abwenden.

Für den fünfmaligen Weltmeister ist es die Rückkehr nach einem Jahr WM-Pause, weil er im Dezember 2019 eigentlich seine Karriere beendet hatte. Am Donnerstag kommt es nun zu einem brisanten Duell der ehemaligen Weltmeister: Van Barneveld bekommt es dann mit dem Engländer Rob Cross, der in Runde eins ein Freilos hatte, zu tun. Cross war 2018 Champion gewesen.

Deutscher tritt an

Am heutigen Dienstag ist Florian Hempel in der zweiten Runde gefordert. Der Kölner trifft am Abend auf den an fünf gesetzten Dimitri van den Bergh aus Belgien. Die deutsche Nummer Eins Gabriel Clemens tritt erst am 23. Dezember an.

96 Spieler aus 29 Nationen kämpfen beim wichtigsten Turnier des Jahres um den Siegerscheck in Höhe von 500.000 Pfund (rund 546.000 Euro). Neben Titelverteidiger Gerwyn Price zählen auch die Ex-Weltmeister Peter Wright (Schottland) und Michael van Gerwen (Niederlande) zu den Favoriten. Das Finale ist für den 3. Januar angesetzt.