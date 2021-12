Fallon Sherrock wehrt sich : „Bin Profispielerin und keine Kuriosität“

Als Frau unter den Besten in der Männer-Domäne Darts: Die 27-jährige Engländerin Fallon Sherrock stellt vor der WM in London klar, dass für sie das Können im Vordergrund steht und nicht das Geschlecht.

Darts-Spielerin Fallon Sherrock hält nicht viel davon, dass auf sie als Frau bei Turnieren besonders geschaut wird. „Ich bin eine professionelle Darts-Spielerin und keine Kuriosität. Letztendlich nehme ich an Darts-Veranstaltungen teil, die für alle offen sind und nicht als Frau in einem Männer-Event“, sagte die 27-Jährige vor der WM, die am kommenden Mittwoch im Alexandra Palace in London beginnt.

Sherrock hat vor zwei Jahren für den ersten WM-Sieg einer Frau gegen einen Mann gesorgt und kehrt nun zum größten Turnier der Welt zurück. „Ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Es war enttäuschend, letztes Jahr so knapp die Qualifikation verpasst zu haben. Ich hatte diesmal eine gute Frauenserie, um mich zu qualifizieren, und ich kann es nun kaum erwarten“, sagte Sherrock.

Vier Deutsche bei Darts-WM

Die „Queen of the Palace“ genannte Sherrock bekommt es in der ersten Runde mit Englands Routinier Steve Beaton zu tun. In der dritten Runde könnte es zu einem Duell zwischen ihr und Weltmeister Gerwyn Price aus Wales kommen.

Nicht bei der WM dabei ist in diesem Jahr der Deutsche Max Hopp. Der „Maximiser“, lange der beste deutsche Darts-Spieler, verpasste die Qualifikation für das inzwischen auf 96 Teilnehmer aufgestockte WM-Turnier in London. Der 25 Jahre alte Hesse meinte unlängst dazu: „Ich würde sagen, das ist die schlechteste Saison meiner Karriere. Sowohl von den Resultaten als auch von der Spielweise her.“

Mehr noch: Läuft es bei der WM besonders günstig für mehrere seiner Rivalen, aus Deutschland sind etwa Gabriel Clemens, Martin Schindler, Fabian Schmutzler und Florian Hempel für die WM qualifiziert, droht Hopp gar der Verlust der sogenannten Tourcard, die zur Teilnahme an vielen Weltranglistenturnieren berechtigt. Hopp selbst will sich keinen Stress machen. Er sagte: „25 ist im Darts noch kein Alter. Theoretisch habe ich noch viele, viele Jahre.“