Darts-Profi van Barneveld : „Barney is back!“

Er kann es einfach nicht lassen. „Barney is back“ twitterte der Profi-Dartsverband PDC, kurz nachdem Raymond van Barneveld im September seinen Rücktritt vom Rücktritt bekanntgegeben hatte. Zu lesen war vom Comeback der „niederländischen Legende“. Das ist keine Übertreibung. Van Barneveld ist fünfmaliger Weltmeister, gewann 2007 das vielleicht größte WM-Finale der Geschichte gegen Phil Taylor und löste damit einen Darts-Boom in den Niederlanden aus.

Gemessen an seiner Popularität, war die Bühne relativ klein, die van Barneveld bei seiner Rückkehr in Niedernhausen betrat. Mitten in der hessischen Provinz im Taunus ging es für ihn in den vergangenen Tagen um eine der 29 begehrten Tourcards, mit denen man zwei Jahre lang für eine Teilnahme an Turnieren der Pro-Tour berechtigt ist.