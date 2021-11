Fabian Schmutzler : Wie ein 16-Jähriger die Darts-Welt elektrisiert

Ein Kinderzimmer im Frankfurter Stadtteil Preungesheim. Dort hat diese Geschichte, in die nun so viele ihre Träume und Wünsche projizieren, ihren Anfang genommen. Doch auch jetzt, nur drei Jahre danach, kann niemand mit Gewissheit sagen, wie sie ausgehen wird. Sicher ist nur: Im Dezember tritt Fabian Schmutzler bei der Darts-Weltmeisterschaft im Alexandra Palace in London an. Mit 16 Jahren als zweitjüngster Spieler in der WM-Geschichte. „Der Gedanke daran ist überwältigend. Ich hätte niemals im Leben geglaubt, dass das hier so ausartet“, sagt Fabian Schmutzler der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Es ist einiges durcheinandergeraten im Leben der Familie Schmutzler in den vergangenen Tagen. Mehr als 1000 Nachrichten hat Fabian Schmutzler über verschiedene Kanäle erhalten, Glückwünsche von Freunden und Bekannten waren darunter, genauso wie Botschaften von neuen Bewunderern und Dart-Profis. Zeitungen, Fernsehsender, Radiostationen und Podcast-Produzenten riefen an, verschiedene Firmen fragten nach, ob eine Zusammenarbeit möglich sei, gleich mehrere Manager boten ihre Hilfe an. „Ich muss mich auch erst einmal sortieren“, sagt Pina Schmutzler, seine Mutter: „Für uns ist das eine vollkommen neue Welt.“ Eine Welt, die sich ihnen mit einem Donnerschlag eröffnete.