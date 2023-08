Eine junge deutsche Athletin ist in der Rhythmischen Sportgymnastik der neue Star: Darja Varfolomeev gewinnt bei den Weltmeisterschaften auch im Mehrkampf und stellt alle Erwartungen in den Schatten.

Darja Varfolomeev hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik einen historischen Erfolg mit fünf Goldmedaillen bei einer WM geschafft. Nach vier Siegen in den Gerätefinals gewann die 16 Jahre alte Ausnahmeathletin an diesem Samstag in Valencia auch den Mehrkampf. Der Schützling von Trainerin Yuliya Raskina holte mit Ball, Band, Keulen und Reifen 137,450 Punkte und ist damit die erste deutsche Mehrkampf-Weltmeisterin nach Carla Rischer 1975. Im vergangenen Jahr hatte Varfolomeev WM-Silber gewonnen und damit einen Quotenstartplatz für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris geholt.

Die gebürtige Russin, die mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen war, verwies Titelverteidigerin Sofia Raffaeli aus Italien mit 135,700 Punkten auf Rang zwei. Dritte wurde Daria Atamanov aus Israel mit 131,400 Zählern. Margarita Kolosov aus Potsdam, die den zweiten möglichen Paris-Startplatz für den Deutschen Turner-Bund (DTB) gesichert hatte, belegte mit 125,800 Punkten Rang zwölf.

Varfolomeev hatte zuvor bereits die Einzeltitel mit Reifen, Ball, Keulen und Band gewonnen. Zudem holte sie in Valencia gemeinsam mit Kolosov sowie der Gruppe aus Anja Kosan (Berlin), Daniella Kromm und Alina Oganesyan (beide Schmiden), Hannah Vester (Oppau) und Emilia Wickert (Söflingen) Silber in der Team-Wertung.

„Mehrkampf ist das Wichtigste. Da versuche ich, aufs Treppchen zu kommen. Das ist mein Traum“, hatte die Schülerin vor dem abschließenden Wettkampf gesagt. Am Vortag hatte sich die deutsche Gymnastik-Gruppe mit dem achten Rang ein Olympia-Ticket gesichert. Offiziell vergeben werden die Plätze erst nach der EM 2024 in Budapest.