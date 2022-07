Tennisspielerin Kassatkina : Gefangen im „absoluten Albtraum“

Darija Kassatkina hat in dieser Woche zwei Dinge getan. Erstens hat sie Tennis gespielt. Das ist ihr Beruf, sie gehört darin zu den Besten der Welt. Beim Turnier in Hamburg verlor sie, obwohl eine der Favoritinnen, allerdings überraschend ihr Auftaktmatch. Zweitens hat Kassatkina ein Interview gegeben. Zumindest wurde es in dieser Woche veröffentlicht. Auch das gehört bisweilen zu ihrem Beruf. In diesem Fall war es jedoch bemerkenswert. Was die Russin darin sagt, bricht nämlich in ihrer Heimat Tabus. Und es könnte für sie erhebliche persönliche Konsequenzen haben.

Dabei wirkt das mehr als eine Stunde lange Video des Youtubers Witja Kraw­tschenko im Grunde überwiegend wie ein harmloses Urlaubsfilmchen. Im Privatfernsehen hieße ein solches Format wohl „Homestory“. Krawtschenko besuchte Kassatkina und deren Landsmann und Tenniskollegen Andrej Rubljew in Barcelona. Er ließ sich Stadt und Trainingsalltag zeigen, ging mit den beiden alberne Klamotten anprobieren und plauderte mit ihnen ein wenig über ihre Lebensgeschichte und übers Tennis. Dabei filmte er sich und seine Gastgeber überwiegend mit der Kamera auf einem Selfie-Stick. Ganz wie man das von Touristen eben kennt.