Russin Darija Kassatkina : Die Anklägerin der Kreml-Politik

Erst hat die Tennisspielerin Darija Kassatkina von ihrer Freundin erzählt, dann gezeigt, wie Putins Krieg in ihr arbeitet. Damit geht sie deutlich über die Grenzen dessen, was in Russland erlaubt ist.

Welchen Preis der Mut zur Wahrheit via Youtube in Russland haben kann, hat Alexej Nawalnyj belegt. Nun haben die Tennisprofis Darija Kassatkina und Andrej Rubljew dem Videoblogger Witja Krawtschenko Einblick in ihr Dasein gegeben. Mittzwanziger, denen im Trainingsluxus in Spanien bewusst wird, wie der Kriegsherr im Kreml ihnen, den Profisportlern, die Zukunft nimmt und ihrer Generation und der nachfolgenden gleich mit.

Kassatkina wird deutlich, bis über die Grenze des in Russland Erlaubten hinaus: dass sie von ihrer Freundin erzählt, hat weltweit Schlagzeilen gemacht. Und Putins Krieg arbeitet in ihr. Sie offenbart ihr Mitgefühl für dessen Opfer, für Kolleginnen, „denen die Tennisplätze zerbombt werden, die nirgends hin können. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, kein Zuhause zu haben. Kein Zuhause, weil es dir weggenommen wird.“

Dass sie in Wimbledon nicht spielen durfte? Bedauerlich, aber: „Kleinscheiß, global betrachtet.“ Sie überlege, die Staatsbürgerschaft zu wechseln. Fast jeder Satz lässt sich als Anklage der Kremlpolitik verstehen.

Die Botschaft kam an. Ihre Managerin, die auch beim Sender „Match TV“ tätig war, nahm die dort als Return servierte linientreue Kritik an Kassatkina nicht hin. Und wurde entlassen. Darija Kassatkina sendet derweil Bilder mit ihrer Freundin ins Netz. Titel: „Guck, Mama, ich bin eine Kriminelle.“