Wie lange noch? Für Daniela Bleymehl eine Frage, die aus dem Nichts kommt. Erst unlängst hätte sich jemand erkundigt nach etwaigen Gedanken und Plänen mit Blick aufs Karriereende. Mit aktuell 34 Jahren, nach 22 Jahren im Leistungssport. Ob sie denn den Eindruck mache, müde zu sein, fragt sie zurück. Von der Schinderei in Training und Wettkampf, von der globalen Hatz rund um die Triathlonwelt. Etwas müde, sagt Bleymehl, sei gerade ihr Körper von einem fünfwöchigen, hochintensiven Trainingsblock. Um ihn nach einigen ruhigen Tagen während der Rennwoche an diesem Sonntag zur Höchstleistung zu bringen.

Beim Ironman Frankfurt geht sie als Titelverteidigerin an den Start. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaften auf Hawaii hat sie schon seit Monaten in der Tasche. Zuvor hatte sie sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes wieder in Form gebracht, um zurück zu alter Leistungsstärke und Schaffenskraft zu kommen. Eine Leistung, für die es in der Profiwelt auf der Triathlon-Langdistanz nicht viele andere Beispiele gibt. Das alles, nur um sich nun mit einer Exit-Strategie aus ihrer erfolgreichen Laufbahn zu befassen? „Nein, ich habe noch ein paar gute Jahre. Und zwar mit dem schönen Gefühl, nicht mehr viel beweisen zu müssen“, sagt Bleymehl.

Keine Männer in Frankfurt 2023

Sechs Langdistanzrennen hat die Südhessin schon für sich entschieden, zuletzt 2022 den Ironman Südafrika, gefolgt von dem Coup im Heimspiel in Frankfurt. Am Ende des – trotz missratenem WM-Rennen auf Hawaii – erfolgreichen Vorjahres sicherte sie sich beim Ironman in Israel mit Platz zwei vorzeitig die Kona-Qualifikation für dieses Jahr. Eine gute Entscheidung vor dem Hintergrund „meines holprigen Saisonstarts 2023“, wie Bleymehl sagt. Eine Entscheidung, die ihr nun viel Druck nimmt.

Denn so setzt sie nicht alles auf die Karte, dass nach 3,8 Schwimmen im Langener Waldsee, 182 Kilometer Radfahren in Wetterau und Main-Kinzig-Kreis sowie dem finalen Marathonlauf am Frankfurter Mainufer am Ende ein Topergebnis stehen muss. Zumal die Konkurrenz zahlreicher und stärker ist, weil in diesem Jahr das Frankfurter Frauenrennen (ein Männerwettbewerb ist erstmals nicht im Programm) wieder den Status einer Europameisterschaft genießt.

Im vergangenen Jahr war das Frauenfeld quantitativ und qualitativ überschaubar besetzt, was Bleymehl trotz eines für sie zähen wie schwierigen Renntags für den Heimsieg nutzte. Die Profiathletin hatte schwer zu kämpfen, plagte sich stundenlang mit Magenproblemen und büßte auf der Laufstrecke vier der sechs Minuten ein, die sie nach dem Schwimmen und ihrer Paradedisziplin Radfahren herausgearbeitet hatte.

„Dieses Jahr wird eine andere Renndynamik herrschen. Es wird interessant werden“, prognostiziert sie. „So wie 2022 fast den ganzen Tag alleine an der Spitze zu sein, ist auch mental eine besondere Herausforderung.“ Für die sie, wenn es so käme, wieder gewappnet wäre. „Meine Werte im Training und mein Gefühl sind sehr gut.“ Wichtig sei, sagt die Darmstädterin, „nie den Respekt vor einer Langdistanz zu verlieren. Es kann immer und überall alles passieren während solcher Rennen. Es ist jedes Mal ein Abenteuer.“

Eines, das Athletinnen wie sie an ihr Limit und darüber hinaus zwingt. Mit ungewissem Ausgang, wie sie bei der WM in Kona im vorigen Jahr wieder schmerzlich erfuhr, als sie bei extremer Hitze aussteigen musste. Die Enttäuschung saß tief und hing ihr lange in den Kleidern. Eine Liebesbeziehung zu den Ironman-Festspielen auf Hawaii ist es bei ihr noch nicht geworden – bei drei Versuchen ist sie einmal Neunte geworden und hat zwei Mal Negativerlebnisse gesammelt. „Noch habe ich den Schlüssel oder das Geheimrezept für die Insel nicht recht gefunden. Warum sollte es nicht in diesem Jahr gelingen“, sagt Bleymehl.

„Es ist permanent etwas los“

Ihre kleine Tochter hatte den Trip auf die Pazifikinsel 2022 mitgemacht. In diesem Oktober wird die bald Zweijährige daheim bleiben. Das ausgeklügelte Betreuungssystem, in das Bleymehls Mutter und Schwiegermutter intensiv eingebunden sind, funktioniert schon seit Geburt und ermöglichen der Athletin mehrere Stunden Training täglich.

Ein Kleinkind, das frisch laufend alle auf Trab hält und einen schon zwölfjährigen Sohn – Daniela Bleymehl ist rund um die Uhr deutlich mehr gefordert als ihre Konkurrentinnen an der Startlinie. „Es ist permanent etwas los“, erzählt sie. „Aber genauso war es ja gewollt.“ Neben Schwimmen, Radfahren und Laufen kommt bei ihr quasi noch eine vierte Disziplin dazu: Der Spagat, den sportlichen und familiären Anforderungen gerecht zu werden.

Da trifft es sich gut, dass sie wie schon 2018 und 2019 wieder mit Trainer Björn Geesmann zusammenarbeitet. „Da kann ich etwas Verantwortung abgeben, weil ich großes Vertrauen in ihn habe“, sagt Bleymehl. Unabhängig von ihrem durchwachsenen Saisonstart, als sie während der PTO European Open auf Ibiza wegen muskulärer Probleme zur Aufgabe gezwungen war.

Beim Mitteldistanzrennen Ironman 70.3 Kraichgau konnte sie ihre Stärken auf dem Rad ausspielen und ging als Führende auf die Laufstrecke, wo es letztlich zu Platz sechs reichte. Vorgeplänkel für eine, die in Frankfurt Europameisterin werden will – und ihres zehrenden Sports noch längst nicht überdrüssig ist. Daniela Bleymehl fragt nicht: Wie lange noch? Sondern vielmehr: Was kommt da noch an großen Renntagen? Erste Antworten gibt es an diesem Sonntag.