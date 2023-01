Drama in der NFL : In der Falle

Die Bilder waren erschütternd. Damar Hamlin ging zu Boden, rappelte sich wieder auf, griff sich mit beiden Händen kurz an den Kopf, so als wolle er den Sitz seines Helms überprüfen. Dann machte er einen kleinen Schritt nach rechts, wankte, und plötzlich kippte er nach hinten um. Er schlug auf dem Boden auf. Dort bewegten sich seine Arme noch kurz, ehe er regungslos liegen blieb. Mitspieler, Gegenspieler, Trainer, Betreuer und mehr als 65.000 Zuschauer im Stadion schienen in Schockstarre zu verfallen.

Jan Ehrhardt Sportredakteur.



Damar Hamlin, 24 Jahre alter Football-Profi der Buffalo Bills, das berichteten die eilig herbeigerufenen Mannschaftsärzte später, hatte keinen Herzschlag mehr. Er atmete nicht mehr eigenständig. Er war dem Tode nah.