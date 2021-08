Dallas Oberholzer : Coole Jugendarbeit mit Skateboard-Tricks

Aktualisiert am

Dallas Oberholzer hat einiges erlebt. Mit 46 Jahren nahm er nun mit ein wenig verstaubt wirkenden Tricks an Olympia teil. Dass er Letzter wurde, war ihm egal. Für ihn ist etwas anderes wichtiger.

Seit fast einer Woche ist Olympia vorüber, die Bundesliga beginnt, doch noch ist es Zeit, zu überlegen, was von den 16 Tagen in Tokio übrig blieb. Auf jeden Fall die Geschichte von Dallas Oberholzer. Beinahe wäre der Südafrikaner gar nicht nach Tokio gekommen, weil früher mal bei einer Reise an den Amazonas ein Jaguar versucht hat, ihn zu fressen.

Allerdings erfolglos, weil Oberholzer einen Tarzan-Schrei ausstieß, mit dem er das Raubtier verschreckte. Aber das ist noch nicht die Hauptgeschichte. Oberholzer nahm in Tokio an den Skateboard-Wettbewerben teil, und zwar mit ein wenig verstaubt wirkenden Tricks so etwa aus den achtziger Jahren, denn er ist schon 46 Jahre alt. Er erzählte, er sei erst ein einziges Mal im Leben einer geregelten Arbeit nachgegangen, und zwar als Chauffeur von Janet Jackson.

Aber das ist immer noch nicht die Hauptgeschichte: Hauptsächlich macht Oberholzer mit seinem Skateboard Jugendarbeit in Durban, und er sagt, nichts bringe junge Menschen aller Schichten leichter zusammen als Skateboard-Tricks einzuüben. Den Wettkampf in Tokio gewann übrigens ein Achtzehnjähriger. Oberholzer wurde Letzter, was ihm aber egal war.