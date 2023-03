Nur Königin Margrethe und Premierministerin Mette Frederiksen sind in Dänemark bekannter, heißt es: Nikolaj Jacobsen war schon als Spieler prominent, nun, als Nationaltrainer, ist er es erst Recht. Drei Mal in Serie ist der 51-Jährige mit den Handballern seit 2019 Weltmeister geworden, hinzu kommt Silber bei Olympia 2021. Als Trainer der Rhein-Neckar Löwen wurde Jacobsen zweimal deutscher Meister; als Spieler des THW Kiel zuvor sogar dreimal. Nikolaj Jacobsen ist mit Lenette verheiratet und hat mit ihr drei Kinder: Freja, Sille und Linus, 24, 21 und 15 Jahre alt. Die Familie wohnt in Svendborg auf Fünen. Nun gibt es ein Wiedersehen mit Deutschland – an diesem Donnerstag (20.45 Uhr im ZDF-Livestream) in Aalborg und am Sonntag (14.15 Uhr im ZDF) in Hamburg spielen seine Dänen gegen die DHB-Auswahl.

Herr Jacobsen, jedes Jahr gibt es neue dänische Talente. Woher kommen sie?