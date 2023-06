Crash nach dem Start : Dramatischer Auftakt ins Ocean-Race-Finale

Hunderte skandieren ihren Namen, Dutzende wollen ein Interview oder ein Selfie mit ihr – und dann trifft sie an Deck auch noch das niederländische Königspaar: Die vergangenen Tage wird Rosalin Kuiper wohl ihr Leben lang nicht mehr vergessen. „Das Alles bedeutet mir unglaublich viel. Ich komme hier an, nachdem ich mit diesem großartigen Team die Welt umsegelt habe. Es wird einfach ein Traum wahr“, sagte die 26 Jahre alte Niederländerin, nachdem sie Anfang der Woche mit ihrer Malizia-Crew die sechste Etappe des Ocean Race beendet und im Hafen von Den Haag einen kurzen Plausch mit König Willem Alexander und König Maxima gehalten hatte.

Rosalin Kuiper ist seit dem Start der Rund-um-die-Welt-Regatta im Januar zu einem der bekanntesten Gesichter im Hochseesegeln geworden. Das liegt zum einen an der unbeschwerten und unterhaltsamen Art, mit der die junge Frau in den sozialen Netzwerken vom harten Alltag an Bord der 18 Meter langen und oft über die Wellen fliegenden Seaexplorer-Yacht berichtet. Und zum anderen an ihrem außergewöhnlichen Segeltalent, das Kuiper im Team von Skipper Boris Herrmann unentbehrlich gemacht hat. Am Donnerstag ist sie ein weiteres Mal an Bord gegangen und segelt mit ihrem Team auf dem letzten Teilabschnitt des Rennens nach Genua. In wenigen Tagen wird Kuiper als einzige Frau bei allen Etappen der diesjährigen Ocean-Race-Auflage dabei gewesen sein.

„Wird keine einfache Umstellung, wieder allein auf dem Boot zu sein“

Zwar kommt die Malizia-Crew mit Kuiper, Herrmann und Co. nach dem abermaligen dritten Platz in Den Haag nicht mehr für den Gesamtsieg in Frage. Doch werden der 42 Jahre alte Hamburger und seine Crew das Ocean Race schon Anfang Juli abhaken und sich an die Vorbereitung des nächsten großen Projektes machen. Ende 2024 will Herrmann abermals bei der Vendée Globe an den Start gehen und wieder mit der Seaexplorer-Yacht innerhalb von drei Monaten um die Welt segeln – dann allerdings allein und ohne Zwischenstopp. Kuiper und die übrigen Teammitglieder werden ihn dann von Land aus unterstützen. „Das wird keine einfache Umstellung, plötzlich wieder allein auf dem Boot zu sein“, hatte Herrmann schon im März im Gespräch mit der F.A.Z. mit Blick auf seine Solo-Pläne berichtet.

Die Erfahrungen, die das Malizia-Team in den vergangenen Monaten auf den mehr als 20.000 Seemeilen auf den Weltmeeren gesammelt hat, sind für den Familienvater dabei besonders wertvoll. Dazu sind der souveräne Sieg auf der langen und beschwerlichen Etappe durch das Südpolarmeer sowie der 24-Stunden-Weltrekord auf dem Streckenabschnitt über den Atlantik Indizien dafür, dass Herrmann im französisch geprägten Teilnehmerfeld der Vendée Globe durchaus konkurrenzfähig sein könnte.

Eigentlich sollte das Ocean Race auf seinem finalen und etwa 2200 Seemeilen langen Abschnitt von der niederländischen Nordseeküste an Frankreich, Portugal und Spanien vorbei und durch das Mittelmeer bis nach Norditalien zwischen der 11th-Hour-Racing-Crew um den Amerikaner Charlie Enright und dem Schweizer Holcim-Team entschieden werden. Doch die letzte Etappe begann überaus dramatisch: Etwa 20 Minuten nach dem Start kam es zur Kollision zwischen der Yacht von 1th Hour Racing und dem Team Guyot. Dabei wurde der Rumpf im hinteren Bereich der amerikanischen Rennfavoriten so schwer beschädigt, dass die Crew das Rennen unterbrechen und in den Hafen zurückkehren musste. Team Guyot, das den Crash nach ersten Einschätzungen durch Missachtung der Vorfahrtsregeln verursacht hat, kehrte mit einem leichteren Schaden ebenfalls in den Hafen zurück.

Noch am Donnerstagabend wurde laut Wettfahrtleiter Bill O'Hara mit einem offiziellen Protest durch 11th Hour Racing und einer Entscheidung der Jury über den Umgang mit der Situation gerechnet. Ob der Schaden reparabel ist, war zunächst unklar. Charlie Enright und seine Crew hatten vor Beginn der Finaletappe bei 33 Punkten zwei Zähler Vorsprung auf das Schweizer Team Holcim-PRB. Daher könnte die Kollision erhebliche Konsequenzen für den Ausgang der 14. Auflage des Ocean Race haben.

An Bord der an der Kollision beteiligten Crews weinten einige Segler. Von schweren Verletzungen waren beide Crews nach ersten Berichten verschont geblieben, obwohl sich der Bugspriet von „Guyot“ durch den Rumpf bis ins Innere der Yacht der Amerikaner gebohrt hatte und auch dort einen Schaden hinterlassen hat. Auch an Bord von „Guyot“ war der Schreck und die Enttäuschung sichtbar groß.

Inwieweit die Ocean-Race-Organisatoren der Regatta im Jahr ihres 50. Jubiläums nun abseits dieses Vorfalls ein gutes Ende bescheinigen werden, ist indes noch fraglich. Zwar barg der Dreikampf zwischen den Crews von Malizia, Holcim und 11th Hour Racing über die Regatta hinweg große Spannung und versammelten sich in den meisten Etappenorten zum Start und zur Zielankunft der Yachten zumeist zehntausende Zuschauer. Doch ist die Leistungslücke hinter den drei dominierenden Booten zu groß gewesen, um den Wettbewerb sportlich zu einem vollumfänglichen Erfolg werden zu lassen.

Mit der Biotherm-Crew und dem deutsch-französischen Guyot-Team segelten zwei Yachten zumeist mehr als deutlich hinterher. Zudem kamen nur bei der Hälfte der Streckenabschnitte alle der gerade einmal fünf teilnehmenden Imoca-Crews ins Ziel. Dazu fand die zweite Bootsklasse der sechs nur in Europa mitsegelnden VO65-Yachten nur bei sehr wenigen Segelfans etwas Beachtung. 2025 soll zum zweiten Mal die europäische Ausgabe des Ocean Race stattfinden. Bislang gibt es weder feststehende Etappenorte noch teilnehmende Teams. Rosalin Kuiper wäre wohl gerne dabei.