Heim-Ironman von Jan Frodeno : „Man kann mehr machen als Netflix schauen“

Ein Ironman im eigenen Haus? Na klar, sagt der Triathlet Jan Frodeno. Hier erzählt er, wie das funktionieren soll, wie groß die Not gerade in Spanien ist und was dieser Tag bei der Bewältigung der Corona-Krise bewirken kann.

Herr Frodeno, im F.A.Z.-Magazin haben Sie auf die Frage, wo Sie sich frei fühlten, geantwortet: mit dem Rad auf einem Pyrenäen-Pass. Sie leben in Girona in Spanien, einem der Länder, die vom Coronavirus am härtesten getroffen wurden. Wie fühlt sich die verordnete Unfreiheit an?

Ich habe in Girona in Katalonien wenigstens das Glück, die Pyrenäen von meinem Haus aus zu sehen, wenn ich mich auf dem Ergometer abstrample. Es ist natürlich schon ein eigenartiges Gefühl, einen solchen Freiheitsentzug zu erleben. Aber das ist ja bei weitem nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass in den Krankenhäusern die Menschen sterben.